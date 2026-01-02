इंदौर में दूषित पानी से मौत मामले में जीतू पटवारी की मांग- इस्तीफा दें कैलाश विजयवर्गीय
Indore Water Contamination: मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर कांग्रेस ने एक बार फिर हमला बोला है. जीतू पटवारी ने इसे हत्या करार दिया है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर कांग्रेस ने एक बार फिर हमला बोला है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इन मौतों को सीधे तौर पर हत्या करार दिया है और प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग की है. वहीं यूथ कांग्रेस ने इंदौर की घटना पर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की ओर से जो बयान आ रहे हैं, वह पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डालने की कोशिश है.
पटवारी ने कहा कि जहरीला पानी पीने से 15 लोगों की मौत हुई है अगर इसके लिए किसी को दोषी ठहराया जाए तो स्वाभाविक तौर पर इसके लिए सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार सबसे घातक हथियार है. ये हत्याएं हुई हैं. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अधिकारियों में और महापौर में समन्वय की कमी है और सीएम मोहन यादव ने भी कहा कि अधिकारियों की कमी है. वहीं, महापौर ने भी अधिकारियों द्वारा उनकी बात न सुने जाने का आरोप लगाया है.
विजयवर्गीय के इस्तीफे और FIR की मांग
जीतू पटवारी का आरोप है कि बीजेपी अधिकारियों के सहारे अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है. अधिकारी भी भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं, बीजेपी नेता अधिकारियों को टारगेट कर रहे, ये अपने पाप को छुपा रहे हैं. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की है, महापौर पर एफआईआर होना चाहिए. जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उस पर एफआईआर होना चाहिए. इसके साथ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया जाना चाहिए.
जीतू पटवारी ने इंदौर की जरूरत और विकास पर होने वाले खर्च को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि इंदौर जितना टैक्स देता है उसके मुताबिक इस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं. वहीं दूसरी ओर भोपाल की युवा कांग्रेस इकाई ने इंदौर की घटना के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया. युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छोटे तालाब के गंदे पानी में नाव पर बैठकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुतले को दूषित पानी पिलाया और उसी पानी में पुतले को डुबाकर विरोध जताया.
