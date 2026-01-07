इंदौर में दूषित पानी से बढ़ा मौत का आंकड़ा, कलेक्टर ने की इतने लोगों की मौत की पुष्टि

इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के सेवन से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है. दूषित पानी के मामले में प्रशासन ने अब तक 18 लोगों की मौत की अनौपचारिक पुष्टि की है. कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि इन सभी 18 पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है.

दरअसल कलेक्टर शिवम वर्मा के अनुसार, भागीरथपुरा के मामले में 18 लोगों को मुआवजा दिया गया है. जिसमें से 15 मृतकों के परिजनों को मुआवजे की राशि प्रदान की जा चुकी है, जबकि शेष 3 लोगों के बैंक खाते खुलवाकर आरटीजीएस के माध्यम से राशि दी जाएगी.

पीड़ितों को दी जा रही है आर्थिक सहायता

गौरतलब है कि मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए सभी नामों की स्थानीय स्तर पर भी पुष्टि की गई है, जिसके बाद संबंधित परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई. कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के सख्त निर्देशों के तहत मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

उन्होंने आगे कहा कि जिन मृतकों की मेडिकल रिपोर्ट्स प्राप्त हो चुकी हैं, उनकी पुष्टि की जा रही है. वहीं कुछ लोगों की मेडिकल रिपोर्ट्स अभी आना बाकी हैं. उनके द्वारा कई मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. स्थिति पर नजर बनी हुई है. प्रशासन की ओर से स्थानीय स्तर पर हर संभव मदद की जा रही है.

कलेक्टर ने मौतों पर क्या कहा?

इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा का कहना है कि हर मौतों पर डॉक्टर्स की पैनलिस्ट टीम हैं जो पूरी रिपोर्ट को तैयार कर रही है. वही डेथ डिक्लियर करते हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर जिन नामों को वो दे रहे हैं उन्हें डेथ की सूची में मान रहे हैं.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश हैं. जिनके भी परिवार में मृत्यु हो तत्काल उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलनी चाहिए. वर्तमान में ऐसे दुखद 18 परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई गई है.