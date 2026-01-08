इंदौर दूषित पानी मामला: BJP सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का बेतुका बयान, 'हम सरकार के भरोसे...'

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने के चलते हुई 18 मौतों के बाद इसे लेकर पूरे प्रदेश में सरकार की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. लेकिन इस घटना के बाद नेताओं की ओर से बयानबाजी अब भी जारी है. अब खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए जनता को ही दोषी ठहरा दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार ही सब कुछ करे, हम सरकार के भरोसे ही रहे यह भी ठीक नहीं है. जनता की भी जवाबदारी बनती है.

सीएम लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं- ज्ञानेश्वर पाटिल

हालांकि जब सांसद से पूछा गया कि जनता क्यों जिम्मेदार है, जनता ने तो बार-बार प्रशासन को चेताया था, तब उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा, ''जो घटना हुई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है. हमारे मुख्यमंत्री इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. इसमें दोषियों पर कार्रवाई हुई. इस मामले में जो और भी दोषी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा- ज्ञानेश्वर पाटिल

खंडवा से बीजेपी सांसद ने आगे कहा, ''इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.'' इसके साथ ही सांसद पाटिल ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जो मौतें हुई हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार और सरकार भी अपनी संवेदना व्यक्त करती है.

उमंग सिंघार ने CM मोहन यादव को लिखी चिट्ठी

इंदौर में दूषित जल से मौतों को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल खड़े कर रही है. मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर इंदौर में दूषित पानी की आपूर्ति रोकने और वाटर ऑडिट कराने की मांग की है. उमंग सिंघार ने इंदौर के मदीना नगर, खजराना, भूरी टेकरी, कृष्ण बाग, कनाडिया और बर्फानी धाम में वाटर ऑडिट किया था. उनका आरोप है कि कई जगहों पर दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है जो पीने योग्य नहीं है.

मृतकों के परिजनों को मुआवजा

बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है. इसमें 6 महीने का एक बच्चा भी शामिल है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हालात की गंभीरता को देखते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की थी. डॉक्टरों की एक विशेष टीम हर मामले की जांच कर रही है, ताकि मौतों की असल वजह साफ हो सके.