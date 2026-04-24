इंदौर: 2 मासूम बच्चों का अपहरण कर 15 लाख की मांग, पुलिस ने 3 घंटे में किया बरामद, 4 गिरफ्तार

इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में दो मासूम बच्चों का बहला फुसलाकर अपहरण करने और परिजनों से फोन पर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने के बाद हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पलासिया थाना पुलिस टीम तुरंत सक्रिय हुई और बच्चों को मात्र तीन घंटों में राजेंद्र नगर इलाके की एक मल्टी से ढूंढ निकाला.

पुलिस ने अपहरण करने वाले दो भाई बहन, पति पत्नी सहित कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है. दरअसल पलासिया थाना क्षेत्र के गीता नगर से दो नाबालिग बच्चों को एक युवती बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई. जिसके बाद दोनों ही बच्चों के परिजनों के पास फिरौती के लिए फोन आया और 15 लाख रुपए की डिमांड की गई.

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बच्चों का अपहरण करती दिखी युवती

घटना गीता नगर और तिलक नगर इलाके में आग की तरह फैली और क्षेत्र के लोग सड़कों पर निकल आए. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो एक युवती दोनों ही बच्चों को अपने साथ ले जाती दिखाई दी. जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की चैन बनाकर युवती का पीछा किया साथ ही कॉल करने वाले नंबर की टॉवर लोकेशन भी तलाश की हालांकि फिरौती मांगने के बाद फोन बंद हो गया था.

करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस को बच्चों और अपहरणकर्ताओं की लोकेशन मिली, और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. जहां पुलिस ने दो युवतियों और दो पुरुषों को मौके से भागते हुए पकड़ा है.

मामले पर एसपी ने दी यह जानकारी

इस मामले में जानकारी देते हुए पलासिया थाना क्षेत्र के एसीपी तुषार सिंह ने बताया. कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्विलांस और लोकल मुखबिरों की मदद से सुराग जुटाए. जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि दोनों बच्चों को राजेंद्र नगर स्थित एक मल्टी में छुपाकर रखा गया है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों को सकुशल रिकवर कर लिया.

छापेमारी के दौरान मची अफरा-तफरी

छापेमारी के दौरान अचानक अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद वहां मौजूद आरोपी भागने लगे. दौड़ भाग में चारों आरोपी मामूली तौर पर घायल हो गए. पुलिस ने सभी को मौके से हिरासत में ले लिया. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने कथित तौर पर 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग व्हाट्सऐप के माध्यम से भेजी थी. पुलिस ने डिमांड से जुड़े डिजिटल साक्ष्य भी जब्त कर लिए हैं.

हिरासत में लिए गए आरोपियों में दो भाई-बहन राशिका और विनीत, तथा एक दंपत्ति ललित और उसकी पत्नी तनीषा शामिल हैं. तनीषा और राधिका एक-दूसरे की दोस्त हैं. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी परिवार बच्चों के परिचित थे, जिससे उन्हें अपहरण करना आसान हुआ.

बच्चों को बरामद कर परिजनों को सौंपा

बच्चों का भी मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और परिजनों को सकुशल सौंप दिया गया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के साथ किसी प्रकार की प्रताड़ना या शारीरिक नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल पूछताछ जारी है और पुलिस को आशंका है कि इस मामले में और लोग भी शामिल हो सकते हैं. पुलिस जल्द ही पूरे गिरोह का नेटवर्क उजागर करने का दावा कर रही है.

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