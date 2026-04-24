इंदौर: 2 मासूम बच्चों का अपहरण कर 15 लाख की मांग, पुलिस ने 3 घंटे में किया बरामद, 4 गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIndore News: 2 मासूम बच्चों का अपहरण कर 15 लाख की मांग, पुलिस ने 3 घंटे में किया बरामद, 4 गिरफ्तार

Indore News: 2 मासूम बच्चों का अपहरण कर 15 लाख की मांग, पुलिस ने 3 घंटे में किया बरामद, 4 गिरफ्तार

Indore News In Hindi: इस मामले में पुलिस ने कई घंटे में पुलिस ने अपहरण करने वाले भाई बहन सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस ने बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Apr 2026 12:11 PM (IST)
Preferred Sources

इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में दो मासूम बच्चों का बहला फुसलाकर अपहरण करने और परिजनों से फोन पर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने के बाद हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पलासिया थाना पुलिस टीम तुरंत सक्रिय हुई और बच्चों को मात्र तीन घंटों में राजेंद्र नगर इलाके की एक मल्टी से ढूंढ निकाला. 

पुलिस ने अपहरण करने वाले दो भाई बहन, पति पत्नी सहित कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है. दरअसल पलासिया थाना क्षेत्र के गीता नगर से दो नाबालिग बच्चों को एक युवती बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई. जिसके बाद दोनों ही बच्चों के परिजनों के पास फिरौती के लिए फोन आया और 15 लाख रुपए की डिमांड की गई. 

छिंदवाड़ा में खौफनाक घटना: कुत्ते के काटने पर कराई थी झाड़-फूंक, 3 महीने बाद करने लगी 'कुत्तों' जैसी हरकतें 

बच्चों का अपहरण करती दिखी युवती

घटना गीता नगर और तिलक नगर इलाके में आग की तरह फैली और क्षेत्र के लोग सड़कों पर निकल आए. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो एक युवती दोनों ही बच्चों को अपने साथ ले जाती दिखाई दी. जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की चैन बनाकर युवती का पीछा किया साथ ही कॉल करने वाले नंबर की टॉवर लोकेशन भी तलाश की हालांकि फिरौती मांगने के बाद फोन बंद हो गया था.

करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस को बच्चों और अपहरणकर्ताओं की लोकेशन मिली, और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. जहां पुलिस ने दो युवतियों और दो पुरुषों को मौके से भागते हुए पकड़ा है. 

मामले पर एसपी ने दी यह जानकारी

इस मामले में जानकारी देते हुए पलासिया थाना क्षेत्र के एसीपी तुषार सिंह ने बताया. कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्विलांस और लोकल मुखबिरों की मदद से सुराग जुटाए. जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि दोनों बच्चों को राजेंद्र नगर स्थित एक मल्टी में छुपाकर रखा गया है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों को सकुशल रिकवर कर लिया. 

छापेमारी के दौरान मची अफरा-तफरी

छापेमारी के दौरान अचानक अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद वहां मौजूद आरोपी भागने लगे. दौड़ भाग में चारों आरोपी मामूली तौर पर घायल हो गए. पुलिस ने सभी को मौके से हिरासत में ले लिया. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने कथित तौर पर 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग व्हाट्सऐप के माध्यम से भेजी थी. पुलिस ने डिमांड से जुड़े डिजिटल साक्ष्य भी जब्त कर लिए हैं.

हिरासत में लिए गए आरोपियों में दो भाई-बहन राशिका और विनीत, तथा एक दंपत्ति ललित और उसकी पत्नी तनीषा शामिल हैं. तनीषा और राधिका एक-दूसरे की दोस्त हैं. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी परिवार बच्चों के परिचित थे, जिससे उन्हें अपहरण करना आसान हुआ.

बच्चों को बरामद कर परिजनों को सौंपा

बच्चों का भी मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और परिजनों को सकुशल सौंप दिया गया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के साथ किसी प्रकार की प्रताड़ना या शारीरिक नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल पूछताछ जारी है और पुलिस को आशंका है कि इस मामले में और लोग भी शामिल हो सकते हैं. पुलिस जल्द ही पूरे गिरोह का नेटवर्क उजागर करने का दावा कर रही है.

सिवनी में ‘डूंगरिया वाला’ बैल को नम आंखों से विदाई, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

और पढ़ें
Published at : 24 Apr 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh Police Indore News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Indore News: 2 मासूम बच्चों का अपहरण कर 15 लाख की मांग, पुलिस ने 3 घंटे में किया बरामद, 4 गिरफ्तार
इंदौर: 2 मासूम बच्चों का अपहरण कर 15 लाख की मांग, पुलिस ने 3 घंटे में किया बरामद, 4 गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
IPS अधिकारी को धमकी देने वाले BJP विधायक ने मांगी माफी, बोले- 'अबसे मैं अपनी बातों पर...'
IPS अधिकारी को धमकी देने वाले BJP विधायक ने मांगी माफी, बोले- 'अबसे मैं अपनी बातों पर...'
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा में खौफनाक घटना: कुत्ते के काटने पर कराई थी झाड़-फूंक, 3 महीने बाद करने लगी 'कुत्तों' जैसी हरकतें 
छिंदवाड़ा: कुत्ते के काटने पर कराई थी झाड़-फूंक, 3 महीने बाद करने लगी 'कुत्तों' जैसी हरकतें 
मध्य प्रदेश
सिवनी में ‘डूंगरिया वाला’ बैल को नम आंखों से विदाई, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब
सिवनी में ‘डूंगरिया वाला’ बैल को नम आंखों से विदाई, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल की जिन 5 सीटों पर हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, वहां कितने मुस्लिम, जो बना-बिगाड़ सकते हैं ममता का खेल?
बंगाल की जिन 5 सीटों पर हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, वहां कितने मुस्लिम, जो बना-बिगाड़ सकते हैं ममता का खेल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शेर बनाना ही था तो कायदे का बनाते', CM योगी की तस्वीर पर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में कसा तंज
'शेर बनाना ही था तो कायदे का बनाते', CM योगी की तस्वीर पर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में कसा तंज
विश्व
'कभी इंडिया आकर देखो मिस्टर ट्रंप, फिर...', भारत को नरक बताने पर ईरान ने लगाई लताड़, शेयर किया वीडियो
'कभी इंडिया आकर देखो मिस्टर ट्रंप, फिर...', भारत को नरक बताने पर ईरान ने लगाई लताड़, शेयर किया वीडियो
बॉलीवुड
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए 'धुरंधर' के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया इतने करोड़ का बोनस
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए धुरंधर के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया ये ऑफर
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
इंडिया
West Bengal Election: हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
टेक्नोलॉजी
एक नहीं, 2 बड़ी कैमरा अपग्रेड के साथ आएंगे iPhone 18 Pro Models, फोटो आएगी एकदम DSLR जैसी
एक नहीं, 2 बड़ी कैमरा अपग्रेड के साथ आएंगे iPhone 18 Pro Models, फोटो आएगी एकदम DSLR जैसी
ट्रेंडिंग
Viral Video: मालगाड़ी पर चढ़ ड्रामा कर रहा था शख्स, ओवरहेड केबल ने बना दिया आग का गोला; देखें वीडियो
मालगाड़ी पर चढ़ ड्रामा कर रहा था शख्स, ओवरहेड केबल ने बना दिया आग का गोला; देखें वीडियो
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget