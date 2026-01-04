एमपी: इंदौर में खौफनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार परिवार को रौंदा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशएमपी: इंदौर में खौफनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार परिवार को रौंदा

Indore Road Accident: इंदौर के कनाडिया में बिचौली ब्रिज के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार शिक्षक दंपति को टक्कर मार दी. हादसे का वीडियो वायरल हुआ. गनीमत रही कि दंपति और बच्चे खतरे से बाहर हैं.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 04 Jan 2026 09:49 AM (IST)
Preferred Sources

इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार (2 जनवरी) रात एक तेज रफ्तार कंटेनर की लापरवाही से बड़ा सड़क हादसा हो गया. स्कीम नंबर-140 इलाके में बिचौली ब्रिज के पास कंटेनर ने बाइक सवार शिक्षक दंपति को टक्कर मार दी और बाइक समेत उनके ऊपर से निकल गया. इस खौफनाक हादसे का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसे देखकर लोग सहम गए.

मोड़ पर अचानक मुड़ा कंटेनर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शिक्षक दंपति अपने दो छोटे बच्चों के साथ बाइक से जा रहे थे. कनाडिया चौराहे के पास उन्होंने बाइक रोकी ही थी कि तभी कंटेनर अचानक तेज मोड़ लेता हुआ उनकी ओर आ गया. देखते ही देखते कंटेनर ने बाइक को पूरी तरह रौंद दिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दंपति सड़क पर गिर पड़े. मौके पर मौजूद लोगों के लिए यह मंजर बेहद डरावना था.

हादसे में दंपति को चोटें आईं, हालांकि राहत की बात यह रही कि उनके दोनों छोटे बच्चों को गंभीर चोट नहीं पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दंपति की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. डॉक्टरों के मुताबिक, समय पर इलाज मिलने से बड़ा नुकसान टल गया.

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया और चालक को हिरासत में ले लिया. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि वीडियो के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया गया है. उसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है.

यह हादसा एक बार फिर शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग की गंभीर समस्या को उजागर करता है. आए दिन ऐसे मामलों में निर्दोष लोग घायल हो रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी वाहनों की मनमानी पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि सड़क पर चलने वालों की जान सुरक्षित रह सके.

Published at : 04 Jan 2026 09:49 AM (IST)
Indore News Indore Road Accident ROAD ACCIDENT
