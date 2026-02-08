इंदौर: सुगनी देवी ग्राउंड में घायल मिली अर्धनग्न महिला की इलाज के दौरान मौत, आरोपी गिरफ्तार

इंदौर में परदेसी पुरा थाना क्षेत्र के सुगनी देवी ग्राउंड पर शनिवार (7 फरवरी) की सुबह एक अर्धनग्न महिला को घायल अवस्था में पुलिस ने बरामद किया था. पुलिस द्वारा महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई.

मृत महिला के हाथ पर टैटू भी बना हुआ था जिसमें लिखा था नशे में हूं, दूर रहें. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. शनिवार सुबह करीब 6 बजे एक महिला के घायल पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

मौके पर पहुंची पुलिस

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो महिला अर्धनग्न स्थिति में पड़ी हुई थी. उसके चेहरे पर चोट के निशान थे. जिसके बाद पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया था, जहां उसकी रात में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें एक युवक उसे ले जाता हुआ दिखा जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया.

मामले पर एडिशनल डीसीपी ने दी यह जानकारी

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार पकड़े गए आरोपी मुकेश कोरी ने बताया कि वह कई दिनों से उसके साथ रह रहा था. महिला के दूसरों के साथ भी संबंध थे. इससे आरोपी नाराज चल रहा था.

शनिवार वह रात में उसे ले गया और उसके साथ शराब पी फिर उसके बाद उससे संबंध बनाएं. इसके बाद उसने उसके चेहरे पर पत्थरों से वार किया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी. आरोपी महिला को मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गया था.

पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी

महिला के मौत से पहले दिए गए बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी मुकेश कोरी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं जांच में यह भी बात सामने आई है कि मृतक महिला नशे की आदी थी और उस पर भी आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं.

वहीं आरोपी मुकेश पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है. उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था. घायल महिला की मृत्यु के बाद धारा बढ़ाकर हत्या का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है.