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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर: बीजलपुर धाम में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन, दिखा भक्ति-आस्था का अद्भुत संगम

इंदौर: बीजलपुर धाम में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन, दिखा भक्ति-आस्था का अद्भुत संगम

Indore News: सुखदेव भक्ति फाउंडेशन की तरफ से इस कथा का आयोजन कराया गया. इंदौर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी. भजन-कीर्तन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 15 Apr 2026 10:12 PM (IST)
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इंदौर के बीजलपुर धाम में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया. बीजलपुर धाम में आयोजित इस दिव्य कथा में देश की सुप्रसिद्ध कथा वाचिका सुश्री अनन्या शर्मा के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया गया. सुखदेव भक्ति फाउंडेशन के तत्वावधान में इस भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है.

सुखदेव भक्ति फाउंडेशन की संस्थापक मंजू देवी गेहलोत ने कथा के महत्व और उसके उद्देश्य की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में भक्ति, संस्कार और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रसार करना है.

कथा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा का आयोजन

कथा के प्रथम दिवस पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. सिर पर कलश धारण किए श्रद्धालु महिलाएं, भजन-कीर्तन के साथ पूरे क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण में रंगती नजर आईं.

बीजलपुर धाम में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम

यह कथा 8 अप्रैल से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चली. समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया था. यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी. पावन कथा का रसपान करने के लिए लोग बीजलपुर धाम पहुंचे. पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. 

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Published at : 15 Apr 2026 10:12 PM (IST)
Tags :
Indore News MP News
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