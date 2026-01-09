इंदौर: सड़क हादसे में कांग्रेस के पूर्व मंत्री की बेटी, प्रवक्ता के बेटे समेत 3 की मौत, एक घायल

इंदौर के रालामंडल बायपास पर शुक्रवार (9 जनवरी) की सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने शहर को झकझोर दिया है. हादसे में एमपी के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कासलीवाल के बेटे प्रखर कासलीवाल और उनके मित्र मन सिमरन संधू की मौत हो गई है. हादसे में एक युवती गंभीर रूप से घायल है. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तीनों दोस्त प्रखर के जन्मदिन का जश्न मनाकर कनाडिया बायपास स्थित कोको फार्म से लौट रहे थे, तभी रालामंडल से विजय नगर की ओर जाते समय उनकी कार अनियंत्रित होकर एक खड़े ट्रक से टकरा गई.

कांग्रेस नेता के बेटे की मौके पर मौत

हादसे में कार चला रहे कांग्रेस नेता के बेटे प्रखर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेरणा और मन सिमरन ने अस्पताल में दम तोड़ा. एक अन्य युवती अनुष्का गंभीर रूप से घायल है. उसका इलाज MY अस्पताल में जारी है. हादसे की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एम.वाय. अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर पहुंच गए.

पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने घटना को लेकर कहा कि प्रेरणा बच्चन, प्रखर कासलीवाल और मन सिमरन संधू की दुखद मौत हुई है, प्रेरणा पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी थी. सभी इंदौर के पास कोको फार्म में पार्टी करने गए थे.

क्षेत्रीय डीएसपी ने दी यह जानकारी

क्षेत्रीय डीएसपी कृष्ण लाल चंदानी ने बताया कि शुक्रवार (9 जनवरी) की सुबह 4:30 बजे के आसपास टाटा नेक्सॉन कार में बैठे चार लोग खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराए. जिसके बाद मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई है. जिसमें पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा सहित प्रखर और मन सिमरन की मौत हुई है, जबकि अनुष्का राठी का अस्पताल में उपचार जारी है.

सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कार से शराब की बोतल मिली है. मृतक प्रखर गाड़ी चला रहा था. घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया. पुलिस द्वारा घटना के सभी एंगल्स की जांच की जा रही है.