इंदौर: राजा रघुवंशी की हत्या के बाद घर में गूंजी किलकारी, परिवार में लौटी खुशियां

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला देशभर में चर्चित रहा. अब उसी परिवार में एक ऐसी खुशी लौटी है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. घर में गूंजी एक किलकारी ने कुछ देर के लिए गम को पीछे छोड़ दिया. परिवार के लोग भावुक होकर कह रहे हैं- हमारा राजा वापस लौट आया.

रविवार (29 मार्च) को रघुवंशी परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ है, जिससे घर में फिर से रौनक लौट आई. नवजात को परिवार के सदस्य राजा नाम से ही पुकार रहे हैं. यह खुशखबरी राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी के घर आई है. पिछले 8-9 महीनों से बेटे की हत्या के दुख में डूबा परिवार अब इस नई खुशी से मुस्कुराता नजर आया.

राजा रघुवंशी के भाई ने क्या बताया?

राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि हत्या के बाद जब तेहरवी हुई थी, तब कामाख्या मंदिर के पुजारी ने कहा था कि भाइयों में से किसी के घर राजा दोबारा जन्म लेगा. उनका कहना था कि राजा की मृत्यु स्वाभाविक नहीं, बल्कि हत्या हुई है, इसलिए वह किसी न किसी रूप में वापस आ सकता है.

विपिन ने बताया कि परिवार में कुल नौ भाई हैं, लेकिन यह सुख उनके भाई सचिन के घर ही आया. वे मानते हैं कि पुजारी की बात सच साबित हुई है. उन्होंने कहा कि उनकी भाभी पहले भी राजा का बहुत ख्याल रखती थीं और उसे अपने बेटे की तरह मानती थीं. अब वही भाभी उसके बेटे के रूप में ‘राजा’ को जन्म देकर उसे फिर से परिवार के बीच ले आई हैं.

परिवार ने माना विशेष संयोग

विपिन ने बताया कि जिस दिन उनके भाई राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी, उस दिन भी ग्यारस थी और आज भी ग्यारस का ही दिन है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, राजा की मृत्यु दोपहर 2:40 बजे हुई थी, जबकि आज जन्मा बच्चा भी दोपहर 2:42 बजे पैदा हुआ. लगभग एक ही समय होने को परिवार एक विशेष संयोग मान रहा है.

उनका कहना है कि जिस समय राजा उनसे बिछड़ा था, लगभग उसी समय वह फिर से उनके बीच लौट आया है. विपिन ने आगे बताया कि परिवार ने बच्चे का नाम भी 'राजा' ही रखा है. उन्होंने कहा कि उनकी भाभी पहले राजा का बहुत ख्याल रखती थीं और उसे अपने बच्चे की तरह मानती थीं. इसी वजह से बच्चे का नाम बिना कुंडली के ही 'राजा' रखा गया है, जैसे पहले उनके भाई का रखा गया था.

पोते के जन्म पर क्या बोलीं राजा रघुवंशी की मां

राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि उनके परिवार में फिर से खुशियां लौट आई हैं. उन्होंने बताया कि जिस दिन राजा उन्हें छोड़कर गया था, वह ग्यारस का दिन और दोपहर का समय था. आज भी ग्यारस है और दोपहर में ही यह बच्चा जन्मा है, जिसे वे अपने बेटे की वापसी मान रही हैं.

उन्होंने इसे भोलेनाथ की कृपा बताते हुए कहा कि जो कुछ हुआ, वह भगवान की मर्जी से हुआ है. उनके शब्दों में, “मेरा बेटा फिर से हमारे बीच लौट आया है. उमा रघुवंशी ने बताया कि हमने बच्चे का नाम भी ‘राजा’ ही रखा है.

जब उसे ‘राजा’ कहकर पुकारते हैं, तो वह ऐसे देखता है जैसे पहले से पहचानता हो. लंबे समय बाद परिवार में खुशियां लौटी हैं. राजा की हत्या के बाद से सभी गम में डूबे थे, लेकिन अब इस जन्म ने घर का माहौल बदल दिया है और हर ओर खुशी नजर आ रही है.

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