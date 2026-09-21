गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर: युवक की पुलिसकर्मी ने की जमकर पिटाई, अब DCP ने लिया ये एक्शन

इंदौर: युवक की पुलिसकर्मी ने की जमकर पिटाई, अब DCP ने लिया ये एक्शन

इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र से एक युवक की पुलिसकर्मी द्वारा लाठी से पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिसकर्मी युवक के साथ मारपीट कर रहा है. मामले में युवक ने हर महीने 25 हजार वसूलने का आरोप लगाया है.

Written By : फिरोज खान, इंदौर |  Updated at : 21 Sep 2026 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र से एक युवक की पुलिसकर्मी द्वारा लाठी से पिटाई का वीडियो सामने आया है. वायरल सीसीटीवी वीडियो में एक पुलिसकर्मी युवक के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद मामला डीसीपी नरेंद्र रावत के संज्ञान में आया है. डीसीपी ने पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

पुलिसकर्मी हर महीने 25 हजार रुपये की करते थे मांग 

बताया जा रहा है कि यह सीसीटीवी वीडियो इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र का है. वीडियो में एक पुलिसकर्मी लाठी से युवक की पिटाई करता दिखाई दे रहा है. युवक के पान की दुकान संचालित करने की जानकारी सामने आई है. आरोप है कि उसकी पिटाई राऊ थाने में पदस्थ एएसआई अनुज कुमार झा और उनके ड्राइवर निलेश ने की. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

मध्य प्रदेश
कटनी: CSP नेहा पच्चीसिया समेत तीनों आरोपियों को राहत, गिरफ्तारी वारंट रद्द
कटनी: CSP नेहा पच्चीसिया समेत तीनों आरोपियों को राहत, गिरफ्तारी वारंट रद्द
मध्य प्रदेश
'संध्या दीदी थोड़ी चौड़ी...', BJP की महिला पार्षद पर विजयवर्गीय का विवादित बयान
'संध्या दीदी थोड़ी चौड़ी...', BJP की महिला पार्षद पर विजयवर्गीय का विवादित बयान
मध्य प्रदेश
'जलने वालों को जलाएंगे, अब डायमंड...', सुनहरी खड़ाऊ पर बोले धीरेंद्र शास्त्री
'जलने वालों को जलाएंगे, अब डायमंड...', सुनहरी खड़ाऊ पर बोले धीरेंद्र शास्त्री
मध्य प्रदेश
मुरैना के इस गांव में बुनियादी सुविधाओं का आभाव, दाह संस्कार के लिए मुक्ति धाम तक नहीं
मुरैना के इस गांव में बुनियादी सुविधाओं का आभाव, दाह संस्कार के लिए मुक्ति धाम तक नहीं

वहीं, पान दुकान संचालक ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. युवक का आरोप है कि पुलिसकर्मी उससे हर महीने 25 हजार रुपये की मांग करते थे. उसके मुताबिक, पैसे नहीं देने पर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की जाती थी. युवक ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती थी.

यह भी पढ़ें: 'संध्या दीदी थोड़ी चौड़ी...', BJP की महिला पार्षद पर विजयवर्गीय का विवादित बयान

डीसीपी के संज्ञान में आने के बाद, पूरे प्रकरण की जांच के आदेश

फिलहाल वायरल वीडियो और युवक की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. मामला डीसीपी नरेंद्र रावत के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: मुरैना के इस गांव में बुनियादी सुविधाओं का आभाव, दाह संस्कार के लिए मुक्ति धाम तक नहीं

Published at : 21 Sep 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Indore News MP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
कटनी: CSP नेहा पच्चीसिया समेत तीनों आरोपियों को राहत, गिरफ्तारी वारंट रद्द
कटनी: CSP नेहा पच्चीसिया समेत तीनों आरोपियों को राहत, गिरफ्तारी वारंट रद्द
मध्य प्रदेश
'संध्या दीदी थोड़ी चौड़ी...', BJP की महिला पार्षद पर विजयवर्गीय का विवादित बयान
'संध्या दीदी थोड़ी चौड़ी...', BJP की महिला पार्षद पर विजयवर्गीय का विवादित बयान
मध्य प्रदेश
'जलने वालों को जलाएंगे, अब डायमंड...', सुनहरी खड़ाऊ पर बोले धीरेंद्र शास्त्री
'जलने वालों को जलाएंगे, अब डायमंड...', सुनहरी खड़ाऊ पर बोले धीरेंद्र शास्त्री
मध्य प्रदेश
मुरैना के इस गांव में बुनियादी सुविधाओं का आभाव, दाह संस्कार के लिए मुक्ति धाम तक नहीं
मुरैना के इस गांव में बुनियादी सुविधाओं का आभाव, दाह संस्कार के लिए मुक्ति धाम तक नहीं
Advertisement

वीडियोज

Tu Hi Re Dil Mein:😱Sanjay-Swati का बेपनाह प्यार! Swati के इश्क में सब भूल बैठा शादीशुदा Sanjay! #sbs
Bollywood News: रिलीज से पहले विवादों में घिरी फिल्म ‘वन’, गाने पर लगा चोरी का आरोप (21.09.26)
Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Jamui Viral Video: खौल उठा खेसारी लाल यादव का खून, 'बेटियों की इज्जत…'
Jamui Viral Video: खौल उठा खेसारी लाल यादव का खून, 'बेटियों की इज्जत…'
विश्व
मसूद पेजेश्कियान की ट्रंप से होगी भेंट? US राष्ट्रपति ने क्या दिया संकेत
मसूद पेजेश्कियान की ट्रंप से होगी भेंट? US राष्ट्रपति ने क्या दिया संकेत
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' ने OMG 2 का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी पंकज त्रिपाठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
'मिर्जापुर द मूवी' ने OMG 2 का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी पंकज त्रिपाठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
भारत की दमदार जीत, दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 103 से हराकर सीरीज पर किया कब्जा
भारत की दमदार जीत, दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 103 से हराकर सीरीज पर किया कब्जा
विश्व
ब्रिटेन में त्वचा के रंग के आधार पर नागरिकता! पूर्व PM सुनक ने दी चेतावनी
ब्रिटेन में त्वचा के रंग के आधार पर नागरिकता! पूर्व PM सुनक ने दी चेतावनी
एग्रीकल्चर
खजूर की खेती से कमाएं लाखों का मुनाफा, बस ध्यान रखें ये बातें
खजूर की खेती से कमाएं लाखों का मुनाफा, बस ध्यान रखें ये बातें
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा
राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा
टेक्नोलॉजी
बड़े काम का है Google का ये एक फीचर! ज्यादातर लोग कर देते हैं नजरअंदाज
बड़े काम का है Google का ये एक फीचर! ज्यादातर लोग कर देते हैं नजरअंदाज
ENT LIVE
Daayra Review: दमदार कहानी के बावजूद Meghna Gulzar की फिल्म क्यों लगी बड़ी निराशा?
Daayra Review: दमदार कहानी के बावजूद Meghna Gulzar की फिल्म क्यों लगी बड़ी निराशा?
ENT LIVE
Salman Khan ने Trolling पर लगाई फटकार, Katrina Kaif के सपोर्ट में कही बड़ी बात
Salman Khan ने Trolling पर लगाई फटकार, Katrina Kaif के सपोर्ट में कही बड़ी बात
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
Embed widget