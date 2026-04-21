इंदौर: रिटायर्ड ACP के दबाव में कारोबारी के घर बिना वारंट घुसी पुलिस, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड

मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. लसुड़िया थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के घर 'चोरों' की तरह घुसने, बिना वारंट तलाशी लेने और सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी (CCTV) कैमरे बंद करने के आरोप में पांच पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया गया है. इस घटना के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के मुताबिक, लसुड़िया इलाके में रहने वाले कारोबारी गौरव जैन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि पुलिसकर्मी बिना किसी सर्च वारंट के उनके घर में दाखिल हुए. हद तो तब हो गई जब पुलिसकर्मियों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया और मास्टर चाबी का इस्तेमाल कर घर के ताले खोले. कारोबारी ने इस पूरी कार्रवाई को अवैध बताते हुए पुलिस पर उनकी व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है.

रिटायर्ड ACP पर दबाव बनाने का आरोप

कारोबारी गौरव जैन का सीधा आरोप है कि उनके साथ यह पूरी घटना एक रिटायर्ड एसीपी (ACP) राकेश गुप्ता के प्रभाव और दबाव में की गई है. बताया जा रहा है कि पीड़ित कारोबारी और रिटायर्ड एसीपी के बीच प्रॉपर्टी डीलिंग और जमीन को लेकर कोई पुराना विवाद चल रहा है. इसी विवाद में दबाव बनाने के लिए पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया गया.

DCP का एक्शन, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड

कारोबारी की शिकायत और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया है. क्षेत्रीय एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि डीसीपी (DCP) कुमार प्रतीक के आदेश पर इस मामले में शामिल पांच पुलिसकर्मियों— संजय विश्नोई, राकेश शर्मा, प्रवीण भदौरिया, दिनेश जाट और रविंद्र कुशवाह को निलंबित कर दिया गया है. फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले और रिटायर्ड एसीपी की भूमिका की गहनता से जांच कर रहे हैं.

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