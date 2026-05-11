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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'क्या आप सिंगल हैं?': सादी वर्दी में इंदौर महिला पुलिसकर्मी से पूछना पड़ा भारी, मनचला गिरफ्तार

'क्या आप सिंगल हैं?': सादी वर्दी में इंदौर महिला पुलिसकर्मी से पूछना पड़ा भारी, मनचला गिरफ्तार

Indore News In Hindi: इंदौर में महिला सुरक्षा और छेड़छाड़ पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाया है. सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ करने वाला मनचला को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 11 May 2026 04:20 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के इंदौर में महिला सुरक्षा (Women Safety) और 'ईव टीजिंग' (छेड़छाड़) की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक बेहद अनूठा और सख्त कदम उठाया है. विजयनगर पुलिस ने रात के अंधेरे में एक ऐसा 'स्टिंग ऑपरेशन' (Sting Operation) किया, जिसने मनचलों के होश उड़ा दिए. इस अभियान के तहत सादी वर्दी में तैनात महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ करने वाले एक युवक को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित मेघदूत गार्डन (Meghdoot Garden) के बाहर असामाजिक तत्व महिलाओं पर फब्तियां कसते हैं और उनका पीछा करते हैं.

इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विजयनगर पुलिस ने एक विशेष योजना बनाई. पुलिस ने अपनी कुछ महिला पुलिसकर्मियों को 'सिविल ड्रेस' (सादे कपड़ों) में मेघदूत गार्डन के आसपास इलाके में टहलने के लिए भेजा. वहीं, थोड़ी ही दूरी पर पुलिस की एक बैकअप टीम छिपकर लगातार उनकी निगरानी कर रही थी.

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मनचले ने पूछा- क्या आप सिंगल हैं?

इसी दौरान सागर जिले का रहने वाला सर्वेश साहू नाम का एक युवक वहां पहुंचा. वह टहल रही महिला पुलिसकर्मियों को आम लड़की समझकर उनके पास गया और उनसे बातचीत करने की कोशिश करने लगा. बताया जा रहा है कि इस मनचले युवक ने महिला पुलिसकर्मी से अश्लील तरीके से पूछा कि, "क्या वे सिंगल हैं?"

रंगे हाथों दबोचा गया आरोपी

युवक की इस हरकत के सामने आते ही पीछे से निगरानी कर रही पुलिस की टीम तुरंत हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर मनचले सर्वेश साहू को रंगे हाथों धर दबोचा. पुलिस उसे तुरंत पकड़कर विजयनगर थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

आगे भी जारी रहेंगे ऐसे अभियान

विजयनगर पुलिस का कहना है कि मेघदूत गार्डन के बाहर लगातार छेड़छाड़, स्टॉकिंग (पीछा करने) और ईव टीजिंग की शिकायतें मिल रही थीं, जिसे रोकने के लिए यह स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया गया था. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आने वाले समय में शहर के अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों और चौराहों पर भी इसी तरह के सरप्राइज अभियान लगातार चलाए जाएंगे.

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Published at : 11 May 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
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