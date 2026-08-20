Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर: ‘नशे से दूरी है जरूरी’ अभियान खत्म, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंदौर: ‘नशे से दूरी है जरूरी’ अभियान खत्म, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

Indore News In Hindi: इंदौर पुलिस का नशे से दूरी है जरूरी अभियान पूरा हुआ. 15 दिनों में 13 करोड़ लोगों तक संदेश पहुंचा. जागरूकता प्रयासों के लिए पुलिस का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ.

Written By : फिरोज खान, इंदौर |  Updated at : 20 Aug 2026 08:55 PM (IST)
Preferred Sources

नशे के खिलाफ इंदौर पुलिस का विशेष जनजागरूकता अभियान ‘नशे से दूरी है जरूरी’ अब पूरा हो चुका है. 15 जुलाई से शुरू हुए इस अभियान का मकसद युवाओं के साथ-साथ समाज के हर वर्ग को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक करना और लोगों को नशामुक्त समाज बनाने के लिए प्रेरित करना था. अभियान के दौरान इंदौर पुलिस ने आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए करीब 13 करोड़ लोगों तक जागरूकता का संदेश पहुंचाया.

इंदौर एसएएफ डीआईजी अमित सिंह ने बताया कि पुलिस पिछले दो साल से लगातार नशे के खिलाफ जागरूकता और कार्रवाई कर रही है. पुलिस की रणनीति मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिकी है. पहला नशे की सप्लाई रोकना, दूसरा नशे की डिमांड कम करना और तीसरा आम लोगों को इसके खतरों के बारे में जागरूक करना.

रीवा: भारी बारिश ने खोली जल निकासी की पोल, घरों में घुसा पानी

रैली से लेकर मानव श्रृंखला तक कई कार्यक्रम

अभियान के दौरान शहर में मानव श्रृंखला, रैली और कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए. पुलिस उन इलाकों में भी पहुंची, जहां नशे की समस्या ज्यादा है. यहां लोगों और नशे के आदी लोगों से सीधे बातचीत की गई. जरूरतमंद लोगों को इलाज और पुनर्वास के लिए रिहैब सेंटर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया.

अभियान में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और कलाकारों को भी जोड़ा गया. स्कूलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बच्चों से बातचीत कर उन्हें ड्रग्स से दूर रहने के लिए जागरूक किया. इसके अलावा डिबेट, पेंटिंग प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रमों के जरिए भी नशे के खिलाफ संदेश दिया गया.

स्लम इलाकों में पहुंची पुलिस

इंदौर पुलिस ने स्लम और संवेदनशील इलाकों में भी जाकर लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई. पुलिस ने इस शपथ का रिकॉर्ड भी तैयार किया है. डीआईजी अमित सिंह के मुताबिक अभियान को आम लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अब लोग नशे से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचा रहे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है.

50, 60 और आज 65 रुपये! तीन दिन में चीनी के दाम बढ़े, फीका होगा रक्षाबंधन

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम

इंदौर पुलिस के लिए यह अभियान एक बड़ी उपलब्धि भी लेकर आया. ‘नशे से दूरी है जरूरी’ अभियान के दौरान किए गए व्यापक जनजागरूकता प्रयासों के लिए इंदौर पुलिस का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया. पुलिस के मुताबिक यह उपलब्धि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को एक नई पहचान देती है.

और पढ़ें
Published at : 20 Aug 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
Indore Police Indore News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
इंदौर: ‘नशे से दूरी है जरूरी’ अभियान खत्म, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड
इंदौर: ‘नशे से दूरी है जरूरी’ अभियान खत्म, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड
मध्य प्रदेश
रीवा: भारी बारिश ने खोली जल निकासी की पोल, घरों में घुसा पानी
रीवा: भारी बारिश ने खोली जल निकासी की पोल, घरों में घुसा पानी
मध्य प्रदेश
50, 60 और आज 65 रुपये! तीन दिन में चीनी के दाम बढ़े, फीका होगा रक्षाबंधन
50, 60 और आज 65 रुपये! तीन दिन में चीनी के दाम बढ़े, फीका होगा रक्षाबंधन
मध्य प्रदेश
सागर में ऑनलाइन बेटिंग का पर्दाफाश, 2.69 करोड़ कैश बरामद
सागर में ऑनलाइन बेटिंग का पर्दाफाश, 2.69 करोड़ कैश बरामद
Advertisement

वीडियोज

SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Bareilly Ke Bacchan: 😳Ajab Singh की हरकत पर Sangam ने दी नसीहत, ससुर जी को बुरी लगी बातें! #sbs
Sunny Deol की ‘Batwara 1947’ क्यों हुई फ्लॉप? Muslim किरदार और कहानी पर उठे सवाल
Bigg Boss 20 में Mouni Roy की Entry? Salman Khan के शो में Naagin लगाएंगी Glamour का तड़का!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
BNP नेता मिर्जा फखरुल आलमगीर होंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, इतने वोटों से जीता चुनाव
BNP नेता मिर्जा फखरुल आलमगीर होंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, इतने वोटों से जीता चुनाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
क्रिकेट
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
इंडिया
पैलेट गन से टियर गैस तक, जंतर-मंतर प्रदर्शन पर SC ने बनाई कमेटी, पुलिस एक्शन की होगी जांच
पैलेट गन से टियर गैस तक, जंतर-मंतर प्रदर्शन पर SC ने बनाई कमेटी, पुलिस एक्शन की होगी जांच
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
बिहार
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
इंडिया
‘वी आर Gen Z’, वायरल गर्ल ने भारतीय सेना से मांगी माफी, जानें क्या कहा?
‘वी आर Gen Z’, वायरल गर्ल ने भारतीय सेना से मांगी माफी, जानें क्या कहा?
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget