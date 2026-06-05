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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण आग, धधका इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम, कई गाड़ियां जलकर खाक

मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण आग, धधका इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम, कई गाड़ियां जलकर खाक

Indore Fire: मध्य प्रदेश स्थित इंदौर में गाड़ियों के शोरूम में भीषण आग लग गई. इस दौरान कई गाड़ियां जल कर खाक हो गईं. वहीं बिल्डिंग में फंसे लोगों को सुरक्षित तरीके से दूसरी इमारत के जरिए निकाला गया.

By : अंबुज पांडेय | Updated at : 05 Jun 2026 12:24 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के इंदौर में स्कीम नंबर 136 स्थित एक बहुमंजिला इमारत के बेसमेंट में शुक्रवार सुबह भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. बेसमेंट में ई-व्हीकल शोरूम होने के कारण आग तेजी से फैल गई और कई ई-रिक्शा व अन्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन जलकर खाक हो गए.

आग से उठे घने धुएं और लपटों के चलते पास की इमारतों में रहने वाले लोग भी प्रभावित हुए. धुएं के कारण दम घुटने की स्थिति बन गई, जिसके चलते फायर ब्रिगेड ने दोनों इमारतों के बीच सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. ऊपरी मंजिलों पर फंसे छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

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सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब 14 हजार लीटर पानी की मदद से लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और समय रहते की गई कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 05 Jun 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
FIRE Madhya Pradesh News Indore News
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