इंदौर में गाड़ी पार्किंग को लेकर भिड़े दो पक्ष, जमकर हुई मारपीट, 6 लोग घायल

इंदौर के छत्रीपुरा थाना इलाके के कंजर मोहल्ले में रविवार को वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया, देखते ही देखते छोटा विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. कुछ ही देर में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सड़क पर पत्थर चलने लगे और लोगों के बीच हाथापाई हो गई, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया.

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, रोहित नाम के युवक द्वारा गाड़ी पार्क करने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आए. पहले चरण में दोनों ओर से बहस और तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद मामला शांत होता दिखाई दिया और एक पक्ष वहां से चला गया. हालांकि, यह शांति तूफान के पहले की थी.

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दोनों पक्षों में मारपीट और जमकर हुई पत्थरबाजी

इसके कुछ ही समय बाद वही लोग अपने साथ अन्य साथियों को लेकर वापस लौटे और दोबारा विवाद शुरू हो गया. इसके बाद दोनों गुटों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों को एक-दूसरे पर हमला करते देखा जा सकता है.

घटना में 6 लोग हुए घायल

बताया गया है कि इस झड़प में अमित और उसके साथ मौजूद लोगों पर हमला किए जाने के आरोप लगे हैं. हिंसा में करीब 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई.

पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज किया केस

वहीं, घटना के बाद दोनों पक्ष छत्रीपुरा थाने पहुंचे, जहां कुछ देर तक माहौल गरमाया रहा. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और वीडियो फुटेज व चश्मदीदों के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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