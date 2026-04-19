इंदौर में एक छात्रा के साथ धोखे से संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का मामला सामने आया है. आरोपी युवक ने अपना नाम बदलकर छात्रा से दोस्ती की और बाद में शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ बनाए शारीरिक संबंध

दरअसल, इंदौर में किराए पर रहकर निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने खजराना थाने में शिकायत दर्ज कराई है. छात्रा का आरोप है कि करीब एक साल पहले उसकी मुलाकात एक युवक से हुई, जिसने खुद को राहुल बताया था. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और दोस्ती बढ़ गई.

पीड़िता के मुताबिक, युवक उसे अपने घर मिलने के बहाने ले गया, जहां उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. बाद में उसने अपनी असली पहचान उजागर करते हुए बताया कि उसका नाम अब्दुल अजीज पठान है और शादी के लिए धर्म की परिवर्तन की शर्त रखी. जब छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी और लगातार ब्लैकमेल कर शोषण करता रहा.

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गर्भवती होने पर जबरन दी गईं दवाइयां

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे जबरन धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया और गर्भवती होने पर दबाव बनाकर दवाइयां भी दी गईं. घटना से आहत छात्रा इंदौर छोड़कर छिंदवाड़ा चली गई, जहां उसने परिजनों को पूरी बात बताई.

इसके बाद वह करणी सेना के पदाधिकारियों के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. वही इस मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

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