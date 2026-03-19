इंदौर: न्यू लोहा मंडी में अवैध गैस रिफिलिंग गोदाम पर खाद्य विभाग का छापा, कुल 66 सिलेंडर जब्त

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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIndore News: न्यू लोहा मंडी में अवैध गैस रिफिलिंग गोदाम पर खाद्य विभाग का छापा, कुल 66 सिलेंडर जब्त

Indore News: न्यू लोहा मंडी में अवैध गैस रिफिलिंग गोदाम पर खाद्य विभाग का छापा, कुल 66 सिलेंडर जब्त

Indore News In Hindi: इंदौर में खाद्य विभाग ने न्यू लोहा मंडी में अवैध गैस रिफिलिंग गोदाम पर छापा मारा. 24 व्यावसायिक और 42 घरेलू सिलेंडर सहित 66 सिलेंडर जब्त किए गए.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: जतिन राय | Updated at : 19 Mar 2026 02:11 PM (IST)
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मध्यप्रदेश के इंदौर में खाद्य विभाग ने बड़ी छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. न्यू लोहा मंडी क्षेत्र में एक अवैध गैस गोदाम पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में सिलेंडर जब्त किए गए हैं. इस कार्रवाई में कुल 66 गैस सिलेंडर जब्त किए गए जिनमें 24 व्यावसायिक और 42 घरेलू सिलेंडर शामिल हैं. आरोपी हरिओम गुप्ता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इनपुट मिला तो टीम ने मारा छापा 

खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि न्यू लोहा मंडी क्षेत्र में हरिओम गुप्ता द्वारा अवैध तरीके से गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही है. इसी सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की. जांच में सामने आया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध तरीके से व्यावसायिक उपयोग के लिए रिफिलिंग की जा रही थी जो नियमों का गंभीर उल्लंघन है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब देशभर में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर माहौल पहले से तनावपूर्ण बना हुआ है.

3 इलेक्ट्रिक मोटर और 2 तौल कांटे भी बरामद 

छापे के दौरान 66 गैस सिलेंडरों के अलावा गैस अंतरण में उपयोग होने वाली 3 इलेक्ट्रिक मोटर और 2 तौल कांटे भी बरामद किए गए. इन उपकरणों से साफ जाहिर होता है कि यहां सुनियोजित तरीके से अवैध रिफिलिंग का पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था. घरेलू सिलेंडरों में गैस भरकर उन्हें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बेचा जाना न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद खतरनाक है.

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज

कार्रवाई के बाद संबंधित थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस ने आरोपी हरिओम गुप्ता के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. खाद्य विभाग की इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि गैस संकट के दौरान कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे.

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Published at : 19 Mar 2026 02:11 PM (IST)
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