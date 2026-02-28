इंदौर: फर्स्ट ईयर की लड़कियों पर बॉयफ्रेंड बनाने का दबाव, गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा पर आरोप

मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. फर्स्ट ईयर की पांच छात्राओं की शिकायत पर जांच शुरू हुई तो पता चला कि डेटा साइंस डिपार्टमेंट की एक छात्रा अपने साथ रहने वाली फर्स्ट ईयर की लड़कियों पर बॉयफ्रेंड बनाने का दबाव बना रही थी. जांच में सभी आरोप सही पाए गए और छात्रा को हॉस्टल से निष्कासित कर एक सप्ताह में कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है.

शिकायत के अनुसार आरोपी छात्रा अक्सर लड़कियों से सिगरेट और लाइटर मंगवाती थी. हर वक्त हॉस्टल में वीडियो कॉल पर लड़कों से अश्लील बातें करती थी और साथ रहने वाली फर्स्ट ईयर की छात्राओं से कहती थी कि बॉयफ्रेंड बनाओ, लाइफ एंजॉय करो. वह यह भी कहती थी कि अगर खुद नहीं बनाओगी तो एक ऐप के जरिए बनवा देंगी. जांच कमेटी ने पांच शिकायतकर्ता छात्राओं के अलावा 10 अन्य छात्राओं के मौखिक बयान भी लिए और सभी ने आरोपी छात्रा के व्यवहार को अनुचित बताया.

बैग में मिला प्रतिबंधित आपत्तिजनक सामान

जांच कमेटी के होश तब उड़ गए जब छात्रा के बैग की तलाशी में भारत में प्रतिबंधित बेहद आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक सामान मिला. इससे मामला और गंभीर हो गया. छात्रा मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और पढ़ाई में होशियार बताई जाती है.

कुलगुरु खुद कर रहे जांच, साजिश की आशंका

मामले की गंभीरता को देखते हुए DAVV के कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघई खुद हर एक एंगल से जांच में जुटे हैं. उन्हें आशंका है कि कहीं छात्रा किसी बड़ी साजिश की मास्टरमाइंड तो नहीं. छात्रा की कॉल डिटेल, हर एक मूवमेंट और उसके डिपार्टमेंट पर भी प्रबंधन की नजर है. कुलगुरु ने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर जांच में और गड़बड़ी सामने आई तो छात्रा को विश्वविद्यालय से भी बाहर कर दिया जाएगा.