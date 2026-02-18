Indore Murder Case: मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में 24 साल की गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाले शख्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में वह मीडिया से बात कर रहा है और बेशर्मी से हंस रहा है, जैसे उसे इस हत्या का कोई पछतावा ही न हो. गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम पीयूष धामनोटिया है.

वीडियो के मुताबिक, पुलिस हिरासत में ले जाए जाते समय जब उससे सवाल किए गए तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, “जो होना था वो हो गया,” और आगे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को छात्र जीवन से जानते थे. दोनों के बीच लंबे समय से संबंध थे, लेकिन शादी को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था.

पुलिस के अनुसार, 10 फरवरी को आरोपी युवती को अपने किराए के कमरे पर ले गया था, जहां कथित रूप से दोनों के बीच फिर से बहस हुई, जो हिंसा में बदल गई.

कैसे सामने आया मामला?

यह घटना 13 फरवरी को सामने आई, जब इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में एक किराए के कमरे से दुर्गंध आने की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची. दरवाजा तोड़ने पर अंदर लड़की का सड़ा हुआ शव मिला. उसके गले पर रस्सी के निशान थे, जिससे गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई गई.

पुलिस ने आरोपी को एक दिन बाद गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, लेकिन शादी को लेकर मतभेद थे और इसी बात को लेकर अक्सर झगड़े होते थे.

पूछताछ में क्या खुलासा हुआ

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि जब उसकी प्रेमिका अन्य पुरुषों के साथ बातचीत करती थी, तब असुरक्षित महसूस करता था. उसने युवती के हाथ-पैर बांध दिए थे और मुंह पर टेप लगा दिया था ताकि वह चिल्ला न सके. इसके बाद कथित रूप से रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई.

जांच अधिकारियों के अनुसार, घटना के बाद आरोपी कमरे में ही रुका रहा और शव के पास बैठकर शराब पीता रहा. बाद में वह पनवेल भाग गया. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या उसने पीड़िता के फोन का इस्तेमाल कर आपत्तिजनक वीडियो भेजे थे.

फोरेंसिक रिपोर्ट की जांच जारी

पुलिस ने बताया कि मामले में डिजिटल साक्ष्य, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और फोरेंसिक रिपोर्ट की जांच की जा रही है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह मामला एक बार फिर रिश्तों में बढ़ती हिंसा और असुरक्षा की भावना के खतरनाक परिणामों की ओर इशारा करता है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सभी तथ्यों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी.