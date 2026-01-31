इंदौर में मासूम का बेरहमी से कत्ल, लापता 12 साल के बच्चे का शव फ्लैट से बरामद, आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के इंदौर में मासूम के दिल दहला देने वाले मर्डर की खबर सामने आई है. यहां शुक्रवार (30 जनवरी) की शाम से लापता 12 साल के बच्चे अली का शव फ्लैट से बरामद हुआ है. एमआईजी थाना क्षेत्र स्थित श्री देवी अपार्टमेंट के एक फ्लैट से एक 12 वर्षीय बच्चे का शव पुलिस ने बरामद किया.

दरअसल शुक्रवार शाम से 12 वर्षीय बालक अली गुमशुदा था. परिजनों के साथ ही पुलिस के द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी. शुक्रवार रात को उसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें अली साइक्लिंग करते हुए दिखाई दे रहा था. साथ ही अली श्री देवी अपार्टमेंट में जाता हुआ भी दिखाई दिया था.

अपार्टमेंट की छत पर मिली खून से लथपथ जैकेट

पुलिस द्वारा पूरे अपार्टमेंट की तलाशी ली गई, लेकिन अली कहीं नहीं मिला. इसके बाद अली की खून से लथपथ जैकेट अपार्टमेंट की छत पर मिली. शनिवार (31 जनवरी) की सुबह पुलिस ने एक बार फिर अपार्टमेंट और उसके पास-पास अली को ढूंढना शुरू किया.

अली को ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा डॉग स्क्वॉड की भी मदद ली गई. पुलिस ने एक बार फिर पूरे अपार्टमेंट की सघन तलाशी ली. पुलिस के इस तलाशी अभियान में एक शख्स उनके साथ अली को ढूंढने में लगा रहा जिसका नाम रेहान था. जो पुलिस को मदद के नाम पर गुमराह कर रहा था.

पुलिस को युवक पर हुआ शक

अखिरकार पुलिस को रेहान पर शक हुआ. पुलिस ने रेहान से सख्ती से पूछताछ की जिसने अली के बारे में जानकारी दी. जिसके बाद रेहान जहां रह रहा था, वहीं से पुलिस को अली का शव मिला. पूछताछ में पता चला कि रेहान और उसके साथियों ने अली को मारकर पलंग के अंदर रखकर कपड़े से ढक दिया था.

इतना ही नहीं, आरोपी ने बच्चे का शव पलंग में रखने के बाद उसकी दादी को उसके ऊपर सुला दिया था. हालांकि रेहान ने अली को क्यों मारा इसके पीछे की वजह सामने नहीं आई है. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस द्वारा इस निर्मम हत्याकांड के पीछे की वजह की तलाश की जा रही है. क्षेत्र की जनता के साथ ही पुलिस भी स्तब्ध है कि क्यों किसी इतने छोटे बच्चे की इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई है. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई.