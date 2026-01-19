एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर की सड़कों पर भिक्षावृत्ति की एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है. सराफा क्षेत्र में काफी समय से भीख मांगने वाला भिक्षुक मांगीलाल असल में करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला है. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत जब मांगीलाल का रेस्क्यू किया गया.



रेस्क्यू किए गए मांगीलाल की हकीकत जानकर अधिकारी ही नहीं, आम लोग भी हैरान रह गए. सराफा की गलियों में लकड़ी की फिसलने वाली गाड़ी, पीठ पर बैग और हाथ में जूते के सहारे लोगों की सहानुभूति बटोरने वाला मांगीलाल रोजाना 500 से 1000 रुपये तक कमा रहा था. वह बिना कुछ कहे लोगों के पास जाकर खड़ा हो जाता था और लोग स्वयं उसे पैसे दे देते थे.

ब्याज पर कर्ज देता था भिखारी

पूछताछ में मांगीलाल ने स्वीकार किया कि भीख से मिले पैसों का उपयोग वह सराफा क्षेत्र के कुछ व्यापारियों को ब्याज पर कर्ज देने में करता था. वह एक दिन और एक सप्ताह के हिसाब से ब्याज पर रुपये देता था और रोजाना ब्याज वसूलने के लिए सराफा आता था.

अलग-अलग इलाकों में हैं तीन पक्के मकान

रेस्क्यू दल के नोडल अधिकारी दिनेश मिश्रा ने बताया की मांगीलाल के पास शहर के अलग-अलग इलाकों में तीन पक्के मकान हैं. भगत सिंह नगर में उसका 16 बाई 45 फीट का तीन मंजिला मकान है. इसके अलावा शिवनगर में 600 स्क्वायर फीट का दूसरा पक्का मकान और अलवास में 10 बाई 20 फीट का एक बीएचके मकान भी उसके नाम पर है.

खुद की है कार, किराए पर चलवाता है ऑटो

इसके अलावा एक मकान शासन द्वारा रेड क्रॉस की मदद से विकलांगता के आधार पर दिया गया था. इतना ही नहीं, मांगीलाल के पास तीन ऑटो हैं, जिन्हें वह किराए पर चलाता है. साथ ही उसके पास एक डिजायर कार भी है, जिसे चलाने के लिए उसने ड्राइवर तक रखा हुआ है. वह अलवासा में अपने माता-पिता के साथ रहता है, जबकि उसके दो भाई अलग रहते हैं.



जिला कार्यक्रम अधिकारी के अनुसार इंदौर में फरवरी 2024 से भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया जा रहा है. प्रारंभिक सर्वे में 6500 भिक्षुक सामने आए थे,जिनमें से 4500 की काउंसलिंग कर भिक्षावृत्ति छुड़ाई गई.1600 भिक्षुकों को रेस्क्यू कर उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेजा गया, जबकि 172 बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया गया. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भिक्षावृत्ति करने वालों और इसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.