इंदौर: बंद मकान से उठती बदबू ने खोला मौत का राज, मिले पति-पत्नी के 15 दिन पुराने शव!

इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित सैटेलाइट जंक्शन पर गुरुवार (18 दिसंबर) सुबह उस समय सनसनी फैल गई. जब एक मकान से तेज बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और मकान नंबर 244 का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई.

पुलिस ने जैसे ही घर के अंदर का नजारा देख तो सभी सन्न रह गए. घर के भीतर पति-पत्नी के शव पड़े मिले, जो करीब 10 से 15 दिन पुराने बताए जा रहे हैं.

घर के अंदर बंद मिला दंपति का शव

पुलिस के अनुसार, मृतक का नाम कन्हैयालाल परनवाल है. जिनका शव पहली मंजिल के पीछे वाले कमरे में बेड पर पड़ा मिला. वहीं उनकी पत्नी स्मृति परनवाल का शव बाथरूम में मिला. प्रारंभिक जांच में शवों की स्थिति और दुर्गंध से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों की मौत कई दिन पहले हो चुकी थी.

घर में अकेले रहते थे दोनों पति-पत्नी

जानकारी के अनुसार, कन्हैयालाल लकवाग्रस्त थे और लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे. वहीं उनकी पत्नी स्मृति की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है. दोनों पति-पत्नी घर में अकेले ही रहते थे और उनके साथ कोई अन्य सदस्य नहीं था. जिस कारण घटना की जानकारी काफी समय तक बाहर नहीं आ सकी. पड़ोसियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से घर से कोई हलचल नहीं दिख रही थी. लेकिन गुरुवार सुबह असहनीय बदबू आने पर उन्हें अनहोनी की आशंका हुई. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा मौत का खुलासा

फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है. मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. प्रारंभिक तौर पर किसी तरह के संघर्ष या बाहरी हस्तक्षेप के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

