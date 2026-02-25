हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Indore News: इंदौर में युवती का हाई-वोल्टेज ड्रामा, जूतों में छुपाकर लाई चाकू, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Indore News: इंदौर में युवती का हाई-वोल्टेज ड्रामा, जूतों में छुपाकर लाई चाकू, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Indore News in Hindi: इंदौर में युवती सोना उर्फ सोनम कुमावत जूतों में चाकू छुपाकर घर में घुसी और लोगों को धमकने लगी. स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को गिरफ्तार कर लिया.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 10:00 PM (IST)
इंदौर में एक युवती का हाई-वोल्टेज ड्रामा सामने आया है. स्कीम नंबर 78 से कुमेड़ी इलाके पहुंची युवती ने बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक मकान में घुसकर जमकर हंगामा किया. युवती अपने जूतों में चाकू छुपाकर लाई थी और घर से बाहर निकलने की बात कहकर लोगों को धमकाने लगी. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

जानकारी के अनुसार, बाणगंगा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को अपने साथ थाने ले गई. युवती के हंगामे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसके हाथ में चाकू साफ दिखाई दे रहा है. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

क्या है पूरा मामला

दरअसल, यह घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुमेड़ी इलाके की है. जहां एक युवती अचानक एक मकान में घुस गई और उसे अपने दोस्त का घर बताते हुए विवाद करने लगी. युवती ने जूतों में चाकू छुपा रखा था और बाहर जाने की बात कहकर आसपास के लोगों को धमकाने लगी. हंगामा बढ़ता देख क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

इसकी सूचना मिलते ही बाणगंगा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए युवती को हिरासत में ले लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवती काफी देर तक हंगामा करती रही है. जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

महिला को गिरफ्तार कर भेज दिया गया जेल- एडिशनल डीसीपी

वहीं, एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि वीडियो को संज्ञान में लिया गया है. जिसमें सोना उर्फ सोनम कुमावत किसी के घर में घुसकर डराती धमकाती दिख रही है. विडियो जांच में लिया गया है और सोनम को अभिरक्षा में लेकर तलाशी ली गई तो उसके पास से एक चाकू भी बरामद हुआ है. वैधानिक कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी महिला को जेल भेज दिया गया है.

Published at : 25 Feb 2026 09:59 PM (IST)
