हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर के कॉलेज में वैलेंटाइन-डे पर किया था हंगामा, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर FIR

इंदौर के कॉलेज में वैलेंटाइन-डे पर किया था हंगामा, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर FIR

Indore News: नरसीमुंझी मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज कॉलेज में वेलेंटाइन डे कार्यक्रम में हिंदूवादी संगठन पर हंगामे का आरोप लगा है. संगठन के 5 कार्यकर्ताओं पर मारपीट, तोड़फोड़ की धाराओं में केस दर्ज हुआ.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 19 Feb 2026 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

इंदौर में वेलेंटाइन डे के दौरान विरोध प्रदर्शन हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ गया. इंदौर स्थित नरसीमुंझी मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप में पुलिस ने नामजद केस दर्ज किया है.

कॉलेज प्रबंधन की शिकायत पर बिना अनुमति परिसर में प्रवेश, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और बलवा करने जैसी धाराओं में कार्रवाई की गई है. घटना के बाद कॉलेज परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले की जांच जारी है.

कॉलेज में घुसकर संगठन ने किया हंगामा

जानकारी के मुताबिक, गांधीनगर स्थित वेलेंटाइन डे के अवसर पर कुछ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता बिना अनुमति कॉलेज परिसर में घुस गए. आरोप है कि उन्होंने कार्यक्रम का विरोध करते हुए कॉलेज में जमकर हंगामा किया. तोड़फोड़ की और छात्रों व स्टाफ के साथ मारपीट की. इस पूरे घटनाक्रम से कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था.

हिंदूवादी संगठन के 5 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुआ केस

डीसीपी कृष्णा लालचंदानी के अनुसार घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर गांधीनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिंदूवादी संगठन के 5 कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि घटना के वीडियो फुटेज सामने आए हैं, जिनमें कुछ अन्य लोग भी हंगामा करते नजर आ रहे हैं.

वीडियो के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा. पुलिस ने आरोपियों पर मारपीट, बिना अनुमति कॉलेज परिसर में प्रवेश, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और बलवे से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है.

पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या जबरन विरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Published at : 19 Feb 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Indore News MP News MADHYA PRADESH
