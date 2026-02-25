मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहलाने वाला मामला सामने आ रहा है. यहां नया जीवन देने वाले डॉक्टर ने ही ऐसी घिनौनी हरकत की, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. दरअसल, इंदौर में IVF और सरोगेसी के नाम पर महिला और उसके पति को 8 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया. महिला से लगातार रेप किया गया और उससे पैदा होने वाले बच्चे को किडनैप कर लिया गया. इस खौफनाक वारदात का आरोप दंपति के डॉक्टर पर लगा है.

बताया जा रहा है कि आरोपी एक नामी डॉक्टर है. लव मैरिज के बाद पीड़ित दंपती बच्चे के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहता था. डॉक्टर ने कपल को झांसे में लिया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि पीड़िता 8 महीने तक कैमरों की निगरानी में बंधक बनी रही.

दंपती को डरा-धमकाकर किडनैप किया बच्चा

यही नहीं, डॉक्टर ने सरोगेसी के नाम पर ब्लैकमेल कर पीड़िता से रेप किया. गर्भवती होने पर दंपती को धमकाते हुए एक फ्लैट में कैद रखा और जन्म के बाद नवजात को छीनकर किडनैप कर ले गया.

पीड़ित दंपती ने सबूतों के साथ इस आरोपी डॉक्टर की शिकायत इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह से की है. हाई कोर्ट एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे और डॉ. रूपाली राठौर के साथ दंपती ने पूरी घटना पुलिस कमिश्नर के सामने रखी. आरोपी प्रसिद्ध अस्पताल से जुड़ा हुआ है. शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए महिला थाना टीआई को जांच के आदेश दिए, जिसके बाद कार्रवाई तेज हो गई है.

दंपती पर कर्जा था, मदद के लिए डॉक्टर के पास गए

एडवोकेट कुन्हारे के मुताबिक, दंपती पर काफी कर्जा था, जिसके लिए उनके एक परिचित ने एक डॉक्टर से मिलवाया और लोन सेटल करवाने का आश्वासन दिया. मुलाकात के बाद डॉक्टर ने खुद को बड़े हॉस्पिटल का विशेषज्ञ बताया. उसने IVF और सरोगेसी के नाम पर पहले विश्वास जीता, फिर कई ब्लैंक स्टाम्प पेपर्स, आधार की कॉपी और धमकियों के दम पर पीड़िता का तीन बार IVF करवाया. जब तीनों IVF फेल हो गए, तो उसने महिला पर दबाव बनाया और उसे प्रसिद्ध होटल ले गया.

लगातार रेप के बाद गर्भवती महिला को किया कैद

होटल में महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसका रेप किया. गर्भवती होने पर दंपती को धमकाकर एक फ्लैट में CCTV कैमरों की निगरानी में कैद रखा गया. इस दौरान दोनों पति-पत्नी पर ऑडियो सोर्स वाले सीसीटीवी लगाकर निगाह रखी जाती थी. आठवें महीने के दौरान जब महिला को गर्भ में समस्या हुई तो पीड़िता ने मदरहुड हॉस्पिटल में एक बेटे को जन्म दिया.

हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही आरोपी डॉक्टर और उसके साथी बच्चे को जबरन छीनकर ले गए. पति का मोबाइल फॉर्मेट कर दिया गया और झूठे केस में उसे फंसाने की धमकी दी गई. बाद में दंपती को बच्चे से मिलने के लिए दो बार दशहरा मैदान में बुलाया गया, जहां पिस्टल दिखाकर उन्हें डराया गया.

बच्चे पर भी जान का खतरा

पीड़िता के अनुसार, डॉक्टर के साथियों ने फर्जी क्षतिपूर्ति समझौता, झूठे दस्तावेज और यहां तक कि बच्चे का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी तैयार करवाया था. पीड़ित कपल ने आशंका जताई है कि आरोपी विदेश भागने की फिराक में है और बच्चे की जान को भी खतरा है.

आरोपी डॉक्टर की तलाश में जुटी पुलिस

एडवोकेट कुन्हारे ने बताया कि भारत में कमर्शियल सरोगेसी प्रतिबंधित है, लेकिन मजबूर महिलाओं का शोषण अभी भी हो रहा है. पीड़िता और उसके बच्चे की पहचान सुरक्षित रखने के लिए आरोपी डॉक्टर का नाम उजागर नहीं किया गया है. यह मामला इंदौर जैसे शहर को झकझोर देने वाला है. महिला थाना पुलिस अब पूरी गंभीरता से मामले की जांच में जुट गई है.