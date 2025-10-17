इंदौर में परीक्षा टालने के लिए फैलाई कॉलेज के प्रिंसिपल के निधन की खबर, पुलिस ने दर्ज की FIR
Madhya Pradesh News: इंदौर के होलकर कॉलेज में दो छात्रों ने परीक्षा टालने के लिए प्राचार्य के फर्जी निधन की खबर सोशल मीडिया पर वायरल की. दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है.
प्रतिष्ठित होलकर विज्ञान महाविद्यालय में बीसीए थर्ड ईयर के दो छात्रों द्वारा परीक्षा टालने के लिए एक गंभीर साजिश का मामला सामने आया है. छात्रों ने कॉलेज की प्राचार्य के आकस्मिक निधन की झूठी खबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिससे कॉलेज में अफरा-तफरी और भ्रम का माहौल पैदा हो गया.
कॉलेज प्रशासन ने जैसे ही इस भ्रामक जानकारी की पुष्टि करने के लिए जांच शुरू की तो पता चला कि यह केवल शरारत नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश थी. इसका मकसद स्पष्ट था- परीक्षा को स्थगित कराना. महाविद्यालय की प्राचार्य ने इस घटना को गंभीरता से लिया और भंवरकुआं थाना में शिकायत दर्ज कराई.
क्या है पूरा मामला?
पुलिस जांच में सामने आया कि इस मामले में बीसीए थर्ड ईयर के छात्र मयंक कछवाल और हिमांशु जायसवाल ने कॉलेज की प्राचार्य के आकस्मिक निधन की झूठी खबर सोशल मीडिया वायरल कर दी थी. जांच के आधार पर दोनों छात्रों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है. पुलिस ने बताया कि यह घटना सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाकर शैक्षणिक संस्थान के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास थी.
छात्रों के मोबाइल की होगी गहन जांच
पुलिस ने यह भी कहा कि छात्रों के मोबाइल और सोशल मीडिया गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में न केवल नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि छात्रों के बीच अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है. इसलिए इसे गंभीर रूप से लिया जा रहा है.
अफवाहों के आधार पर स्थगित नहीं की जाएगी परीक्षा
महाविद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस तरह की अफवाहें न केवल परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, बल्कि विद्यार्थियों और शिक्षकों में भय और भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी परीक्षा या अन्य शैक्षणिक गतिविधि सोशल मीडिया अफवाहों के आधार पर स्थगित नहीं की जाएगी.
विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाना एक गंभीर अपराध है, खासकर शैक्षणिक संस्थानों में. यह न केवल छात्र जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि भविष्य में उनके करियर पर भी असर डाल सकता है.
घटना की जांच में जुटी पुलिस
इस घटना ने एक बार फिर यह दिखाया कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और सत्यता बनाए रखना कितना जरूरी है. पुलिस की आगे की जांच जारी है और दोनों छात्रों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके. इस मामले में कॉलेज प्रशासन और पुलिस की सतर्कता ने समय रहते साजिश को उजागर किया और परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई.
