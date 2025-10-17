हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर में परीक्षा टालने के लिए फैलाई कॉलेज के प्रिंसिपल के निधन की खबर, पुलिस ने दर्ज की FIR

इंदौर में परीक्षा टालने के लिए फैलाई कॉलेज के प्रिंसिपल के निधन की खबर, पुलिस ने दर्ज की FIR

Madhya Pradesh News: इंदौर के होलकर कॉलेज में दो छात्रों ने परीक्षा टालने के लिए प्राचार्य के फर्जी निधन की खबर सोशल मीडिया पर वायरल की. दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 17 Oct 2025 12:37 PM (IST)
Preferred Sources

प्रतिष्ठित होलकर विज्ञान महाविद्यालय में बीसीए थर्ड ईयर के दो छात्रों द्वारा परीक्षा टालने के लिए एक गंभीर साजिश का मामला सामने आया है. छात्रों ने कॉलेज की प्राचार्य के आकस्मिक निधन की झूठी खबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिससे कॉलेज में अफरा-तफरी और भ्रम का माहौल पैदा हो गया.

कॉलेज प्रशासन ने जैसे ही इस भ्रामक जानकारी की पुष्टि करने के लिए जांच शुरू की तो पता चला कि यह केवल शरारत नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश थी. इसका मकसद स्पष्ट था- परीक्षा को स्थगित कराना. महाविद्यालय की प्राचार्य ने इस घटना को गंभीरता से लिया और भंवरकुआं थाना में शिकायत दर्ज कराई.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस जांच में सामने आया कि इस मामले में बीसीए थर्ड ईयर के छात्र मयंक कछवाल और हिमांशु जायसवाल ने कॉलेज की प्राचार्य के आकस्मिक निधन की झूठी खबर सोशल मीडिया वायरल कर दी थी. जांच के आधार पर दोनों छात्रों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है. पुलिस ने बताया कि यह घटना सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाकर शैक्षणिक संस्थान के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास थी.

छात्रों के मोबाइल की होगी गहन जांच

पुलिस ने यह भी कहा कि छात्रों के मोबाइल और सोशल मीडिया गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में न केवल नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि छात्रों के बीच अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है. इसलिए इसे गंभीर रूप से लिया जा रहा है.

अफवाहों के आधार पर स्थगित नहीं की जाएगी परीक्षा

महाविद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस तरह की अफवाहें न केवल परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, बल्कि विद्यार्थियों और शिक्षकों में भय और भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी परीक्षा या अन्य शैक्षणिक गतिविधि सोशल मीडिया अफवाहों के आधार पर स्थगित नहीं की जाएगी.

विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाना एक गंभीर अपराध है, खासकर शैक्षणिक संस्थानों में. यह न केवल छात्र जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि भविष्य में उनके करियर पर भी असर डाल सकता है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

इस घटना ने एक बार फिर यह दिखाया कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और सत्यता बनाए रखना कितना जरूरी है. पुलिस की आगे की जांच जारी है और दोनों छात्रों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके. इस मामले में कॉलेज प्रशासन और पुलिस की सतर्कता ने समय रहते साजिश को उजागर किया और परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई.

Published at : 17 Oct 2025 12:37 PM (IST)
Tags :
Holkar College Indore News MP News MADHYA PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
गुजरात
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
Advertisement

वीडियोज

नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में बनी सहमति!
Maithili Thakur आज अलीनगर विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन
अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा पुष्पक विमान
Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
गुजरात
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
ओटीटी
Kishkindhapuri OTT Release: ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म, टीवी प्रीमियर की डिटेल भी जानें
ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म
शिक्षा
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी, रिश्वत के जाल में फंसे ‘सिस्टम के सख्त अफसर’ की कहानी
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी, रिश्वत के जाल में फंसे ‘सिस्टम के सख्त अफसर’ की कहानी
हेल्थ
Universal Kidney: अब नहीं रुकेगा किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट, वैज्ञानिकों ने बना ली यूनिवर्सल किडनी
अब नहीं रुकेगा किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट, वैज्ञानिकों ने बना ली यूनिवर्सल किडनी
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव में बिरयानी की लूट... AIMIM कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी के लिए भूखों की तरह टूट पड़ी जनता, देखें वीडियो
बिहार चुनाव में बिरयानी की लूट... AIMIM कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी के लिए भूखों की तरह टूट पड़ी जनता, देखें वीडियो
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget