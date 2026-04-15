इंदौर में बच्चों ने मामूली विवाद में नाबालिग बच्ची को पीटा, पुलिस ने कराई काउंसलिंग

इंदौर में एक कमरे के अंदर बच्ची के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो सामने आते ही पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू कर दी. वीडियो में कुछ बच्चे एक नाबालिग बच्ची को डंडे और हाथ से मारते हुए नजर आ रहे थे, जिससे मामला गंभीर दिखाई दे रहा था.

थाने बुलाकर की गई पूछताछ

पुलिस ने वीडियो में नजर आ रहे सभी बच्चों को थाने बुलाया. एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा के मुताबिक, सभी से अलग-अलग पूछताछ की गई ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके. पूछताछ में यह बात सामने आई कि सभी बच्चे आपस में दोस्त हैं और उनके बीच किसी छोटी-सी बात को लेकर विवाद हो गया था.

पुलिस जांच में पता चला कि मामूली कहासुनी के चलते मामला इतना बढ़ गया कि बच्चों ने मिलकर एक बच्ची के साथ मारपीट कर दी. हालांकि वीडियो में यह घटना काफी गंभीर और आपराधिक लग रही थी, लेकिन हकीकत में यह बच्चों के बीच का विवाद था जो गलत तरीके से बढ़ गया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बच्चों के साथ-साथ उनके परिजनों को भी थाने बुलाया. सभी को समझाइश दी गई और काउंसलिंग कराई गई ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो. पुलिस ने बच्चों को उनके व्यवहार के बारे में समझाया और सही दिशा में चलने की सलाह दी.

बच्चों ने मांगी माफी, दोबारा गलती न करने का वादा

काउंसलिंग के दौरान सभी बच्चों ने अपनी गलती स्वीकार की और एक-दूसरे से माफी मांगी. साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेंगे. पुलिस ने भी उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया और आगे से सावधानी बरतने को कहा.

पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों बच्चों के माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पर नजर रखें.