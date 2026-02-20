इंदौर में तेज रफ्तार कार का आतंक, बेकाबू स्कॉर्पियो कपड़े की दुकान में घुसी, 4 लोग घायल

इंदौर में तेज रफ्तार कार के आतंक की खबर सामने आई है. यहां एक बेकाबू स्कॉरपियो कार टक्कर मारते हुए कपड़े की दुकान में घुस गई. इस घटना में काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.

इंदौर के चिकमंगलूर चौराहे के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर एक कपड़े की दुकान में जा घुसी. हादसे में सड़क पर खड़े कई दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि दो युवक घायल बताए जा रहे हैं. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.

टक्कर के दौरान दोपहिया वाहनों को नुकसान

दरअसल यह घटना इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के नगर निगम रोड के पास की है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक नियंत्रण से बाहर हुई और सीधे श्री साईराम जींस होम में घुस गई. टक्कर के दौरान सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहनों को भी नुकसान पहुंचा.

हादसे के वक्त फुटपाथ पर खड़े 4 युवक कार की चपेट में आकर घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत कार को हटवाया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया. घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस द्वारा स्कॉर्पियो को जब्त कर थाने ले जाया गया है. एमजी रोड थाना प्रभारी विजय सिंह सिसोदिया ने बताया कि चिकमंगलूर चौराहे पर एक अनियंत्रित स्कार्पियो कार चालक द्वारा 7 गाड़ी सहित कपड़े की दुकान के बाहर 4 वहां खड़े युवकों को टक्कर मार दी गई.

उन्होंने आगे बताया कि इसमें 4 युवक घायल हुए हैं जिनका इलाज हॉस्पिटल में कराया जा रहा है. हालांकि कोई गंभीर चोट नहीं आई है. वाहन चालक गजानंद मालवीय नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था उसको हिरासत में लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

ड्राइवर ने किया ये दावा

वही चालक का दावा है कि ब्रेक की जगह गलती से एक्सीलेटर दब गया, जिससे दोपहिया चालक को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ, हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी और चालक नशे में था. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद ही हादसे की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी.