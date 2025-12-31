इंद्रौर में दूषित पानी से 116 बीमार, 7 की मौत, घटना पर क्या बोले BJP मंत्री कैलाश विजयवर्गीय?

मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर में शुमार इंदौर में दूषित पानी से 116 लोग बीमार हो गए हैं. इसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया. इस घटना पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव भगीरथपूरा पहुंचे हैं.

अब इस घटना पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया सामने आई है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि घटना बेहद दुखद है, अभी इस बारे में यह बात करना कि जिम्मेदारी किसकी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि जो लोग पीड़ित हैं, उनकी मदद की जाए.

घटना पर क्या बोले कैलाश विजयवर्गीय?

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं और महापौर इलाके में मौजूद हैं. यहां हम देख रहे हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. उन्होंने कहा कि जितने भी मरीज आ रहे हैं, उनका इलाज प्राथमिक संजीवनी अस्पताल में हो रहा है. उन्होंने बताया कि यहां पर अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ लगा दिया है.

कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यहां पर 5 एंबुलेंस लगाई गई हैं, जिनके द्वारा मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि जो मरीज प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, उन सभी को पैसे न देने के लिए बोला गया है. जिन लोगों ने बिल जमा कर दिया है, उन्हें हमारी ओर से पैसा दिया जा रहा है.

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई- कैलाश विजयवर्गीय

कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यह अक्षम्य अपराध है. उन्होंने कहा कि इसके लिए जांच कमेटी बना दी गई है. किसी भी अधिकारी को माफ नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस घटना ने हमें अंदर तक तोड़ दिया है. जिसकी भी इसमें लापरवाही है, उसे सजा मिलेगी.

मरीजों की मौतों को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी आधिकारिक पुष्टि प्रशासन द्वारा की जाएगी. जिन लोगों की मौत हुई है उनको मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि कांग्रेस के स्थानीय लोग हमारे साथ मिलकर लोगों की मदद कर रहे हैं. बाहर से आकर लोग यहां हंगामा और राजनीति कर रहे हैं, अभी इसका वक्त नहीं है. विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है. अभी जरूरत इस बात की है कि मिलजुलकर लोगों की मदद की जाए.

नगर निगम आयुक्त ने क्या कहा?

इंदौर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने घटना को लेकर दुःख जताते हुए कहा है कि इस घटना को लेकर नगर निगम हर मोर्चे पर सुबह से काम कर रहा है. भागीरथपुरा में गंदे पानी के संकट के बाद नगर निगम पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है. जांच में चौकी से लगे शौचालय के नीचे मेन लाइन में लीकेज सामने आया है.

इस लीकेज के कारण दूषित पानी के पाइपलाइन में मिलने का खतरा बना हुआ था. आयुक्त दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर तत्काल मरम्मत कार्य शुरू किया गया. सुधार कार्य के बाद सबसे पहले फ्लशिंग, क्लोरीनेशन और सैंपल टेस्टिंग की जाएगी. पानी की लैब रिपोर्ट पूरी तरह संतोषजनक आने पर ही क्षेत्र में जलापूर्ति बहाल होगी. आयुक्त ने कहा है कि जनस्वास्थ्य के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा.