टक्कर के बाद तनातनी, इंदौर की सड़क पर महिला ने युवक को चप्पल से पीटा

इंदौर में एक बार फिर सड़क पर विवाद और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, बीती रात एयरपोर्ट रोड पर दो वाहनों के बीच मामूली टक्कर हो गई थी. गाड़ी टकराने की बात पर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते विवाद में बदल गई.

सड़क पर भिड़े दोनों पक्ष, महिलाओं की भी दिखी भूमिका

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं. मारपीट के दौरान महिला भी शामिल नजर आ रही हैं. एक पक्ष की महिलाएं दूसरे पक्ष पर झपटते हुए दिख रही हैं, वहीं मौके पर खड़े लोग बीच-बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि स्थिति बिगड़ती चली गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया.

पुलिस की कार्रवाई, दोनों पक्ष थाने बुलाए गए

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि एक वीडियो संज्ञान में आया है जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र का कल रात का है जहां गाड़ी टकराने की बात को लेकर विवाद हो गया था. एक पक्ष में महिला पुरुष थे, दूसरे पक्ष में युवक था जो आपस में मारपीट कर रहे थे. एरोड्रम पुलिस ने तत्काल दोनों पक्षों को थाने लाया जहां दोनों के द्वारा किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है. लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जैसे ही देखा गया एक्शन लिया जा रहा है.

पहले भी हो चुके हैं ऐसे विवाद, पुलिस ने सख्ती के संकेत दिए

हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इंदौर में सड़क पर विवाद का कोई वीडियो वायरल हुआ हो. इससे पहले भी कई बार ट्रैफिक विवाद या मामूली कहासुनी के चलते लोग भिड़ चुके हैं. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है.