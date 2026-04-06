इंदौर में अभिनेत्री रेमन कक्कड़ की 300 करोड़ की जमीन पर कब्जा, शराब कारोबारी सूरज रजक पर FIR

मध्य प्रदेश के इंदौर में अभिनेत्री रेमन कक्कड़ की 300 करोड़ रुपये की जमीन पर कब्जे के आरोप में शराब कारोबारी सूरज रजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. यह मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां शिकायत के बाद देर रात कार्रवाई हुई.

इंदौर में बहुचर्चित जमीन कब्जा मामले में आखिरकार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारी सूरज रजक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. आरोप है कि करीब 300 करोड़ रुपये की कीमती जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई.

अभिनेत्री रेमन कक्कड़ ने की शिकायत

इस मामले में शिकायत अभिनेत्री रेमन कक्कड़ द्वारा की गई थी. बताया जा रहा है कि जमीन भाइयों की साझा संपत्ति है और उसमें हिस्सेदारी को लेकर विवाद चल रहा था. शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने जमीन पर कब्जा जमाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की और यहां तक कि फोन पर धमकाने के भी आरोप लगे हैं.

बता दें कि दो हेक्टेयर जमीन रेमन की मां और उनके दो भाइयों के नाम है. शराब की दुकान के लिए जमीन मांगने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था. आरोप है कि जब मालिक अपनी जमीन पर पहुंचे तो वहां पर शराब की दुकान के लिए कब्जा किया जा रहा था.

पीड़ित पक्ष ने पुलिस को दी सूचना

पीड़ित पक्ष को जब कब्जे की कोशिश की जानकारी मिली तो तुरंत डायल 100 को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जा रुकवाया. हालांकि, शुरुआती स्तर पर मामला दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन जब यह शिकायत मुख्य सचिव तक पहुंची, तब जाकर पुलिस हरकत में आई और शुक्रवार देर रात एफआईआर दर्ज की गई.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. आरोपी शराब कारोबारी सूरज रजक मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की एमपी लीग में मालवा स्टैलियंस टीम का मालिक भी है. इस कार्रवाई को मुख्य सचिव के हस्तक्षेप के बाद अंजाम दिया गया है.

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