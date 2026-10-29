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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशयुवाओं के भरोसे भारत का लोकतंत्र सुरक्षित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

युवाओं के भरोसे भारत का लोकतंत्र सुरक्षित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 29 Oct 2026 01:02 PM (IST)
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने पहली बार मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एम.पी.पी.एस.सी) की परीक्षा दो बार आयोजित करने का निर्णय लिया है. युवाओं का सम्मान, उनकी बेहतरी और उन्हें अधिकाधिक रोजगार देने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है.प्रदेश में 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को रायसेन रोड स्थित ओरिएंटल कॉलेज में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ युवा संवाद- 2026 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम में राज्यमंत्री कृष्णा गौर विशेष रूप से उपस्थित थीं. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बड़े भाई की भूमिका में युवाओं से संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया. प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के कॉलेज परिसर पहुंचने पर एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थियों ने उनका सलामी देकर स्वागत किया.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य दिव्य धाम बनकर तैयार है. भारत दुनिया का सबसे युवा और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है. युवाओं के भरोसे ही भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है और रहेगा. अमृतकाल में जब वर्ष 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, तो भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली, समृद्ध और हर क्षेत्र में नम्बर एक देश बनेगा.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छात्रों से निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया, नागरिकों के मताधिकार, वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग की भूमिका पर संवाद किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मतदाता सूची की जानकारी सही हो और चुनाव की शुद्धता के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने एसआईआर सहित आवश्यक कदम उठाए हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एशियन गेम्स में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 11 पदक अर्जित किए. इनमें से 5 स्वर्ण पदक हैं. राज्य सरकार युवाओं को खेल के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ा रही है.

Published at : 29 Oct 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
MP News MADHYA PRADESH NEWS States News
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