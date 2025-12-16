India @2047 Conclave: जयविलास महल के तहखाने में क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया दिल छू लेने वाला जवाब
Jyotiraditya Scindia News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जयविलास महल के तहखाने को लेकर भावुक बयान दिया. उन्होंने कहा वहां “एक बड़ा दिल और बहुत सारा प्यार” है.
एबीपी नेटवर्क के खास कार्यक्रम India @2047: Entrepreneurship Conclave में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत की और राजनीति, तकनीक, नेतृत्व और विपक्ष की भूमिका जैसे कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की.
कार्यक्रम में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से ग्वालियर के ऐतिहासिक जयविलास महल पैलेस के तहखाने को लेकर सवाल पूछा गया कि वहां आखिर क्या रखा हुआ है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बेहद सादा लेकिन भावुक जवाब दिया. सिंधिया ने कहा कि वहां कोई खजाना या रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि “एक बड़ा दिल और बहुत सारा प्यार” रखा हुआ है.
View this post on Instagram
आजाद भारत के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री कौन?
कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि आजाद भारत के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो सिंधिया ने बिना झिझक दो नाम लिए. उन्होंने कहा, “मेरे लिए दो प्रधानमंत्री सबसे प्रभावशाली हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्वालियर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी.”
टेक्नोलॉजी में भारत बनेगा लीडर
टेक्नोलॉजी और भविष्य की योजनाओं पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने बड़ा दावा किया. सिंधिया ने कहा कि आने वाले समय में भारत 6G टेक्नोलॉजी का नेतृत्व करेगा. उन्होंने कहा कि देश ने 5G के मामले में दुनिया को चौंकाया है और अब 6G में भी भारत पीछे नहीं रहने वाला.
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न सिर्फ सरकार की नीतियों और योजनाओं पर अपनी बात रखी, बल्कि मौजूदा राजनीतिक हालात, तेजी से बदलती तकनीक, देश में नेतृत्व की भूमिका और लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी जैसे कई अहम मुद्दों पर भी खुलकर और बेबाक अंदाज में विचार साझा किए.
बता दें इस कार्यक्रम में देश के भविष्य, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के रोडमैप को लेकर आयोजित इस कॉन्क्लेव में नीति निर्धारक, उद्योग जगत से जुड़े दिग्गज, युवा उद्यमी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ मौजूद रहे. कार्यक्रम का मकसद भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन पर गहन चर्चा करना था.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL