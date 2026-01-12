National Youth Day 2026: मध्य प्रदेश के भोपाल में सोमवार को स्‍वामी व‍िवेकानंद की 163वीं जयंती राष्‍ट्रीय युवा द‍िवस के रूप में मनायी गयी. इस अवसर पर प्रदेश के सभी स्‍कूलों में सामूह‍िक सूर्य नमस्‍कार का कार्यक्रम हुआ. स्‍कूल श‍िक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप स‍िंह सोमवार को नरसिंहपुर ज‍िले के हाईवे स्‍थ‍ित राव रुक्मणीदेवी पब्लिक स्कूल में आयोजि‍त सूर्य नमस्‍कार कार्यक्रम में शामिल हुए और विद्यार्थियों के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार और योग किया. इस अवसर उपस्थित जनों ने स्वामी विवेकानंद के रिकॉर्डेड संदेश और मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव के रेडियो के माध्यम से प्रसारित किए गए संदेश का प्रसारण भी सुना.

मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बच्चों को दिया संदेश

इस अवसर पर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विद्यार्थियों को योग के माध्‍यम से स्‍वस्‍थ्‍य रहने और स्‍वामी व‍िवेकानंद के आदर्शों पर चलने की बात कही. उन्‍होंने कहा क‍ि जब तक बच्चों को अपने महापुरुषों के विचारों से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक उनमें आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण और राष्ट्रप्रेम की भावना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकती. राष्ट्रीय युवा दिवस बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानने, उन्हें सही दिशा देने और जिम्मेदार नागरिक बनाने का अवसर है. इसलिए आज का दिन केवल मनाने का नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को बच्चों के जीवन में उतारने का संकल्प लेने का दिन है.

स्वामी विवेकानंद दुनिया के ऐसे युवा सन्यासी थे, जिन्होंने अल्पायु में ही अपने विचारों, चरित्र और ओजस्वी वाणी से विश्वभर में भारत का नाम रोशन किया. उन्होंने यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भारत की आध्यात्मिक परंपरा, वेदांत और मानवता का संदेश पहुंचाया. उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और आत्मबल की भूमि है. मातृभाषा के सम्मान और भारतीय मूल्यों की दृढ़ता के साथ उन्होंने “उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए” का अमर संदेश दिया.

युवा शक्ति को नई दिशा मिली

स्‍कूल श‍िक्षा मंत्री स‍िंह ने कहा क‍ि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जिनके नेतृत्व में देश में नवाचार हुए, आत्मनिर्भरता आयी और प्रगति के राह पर देश अग्रसर है. उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त पहचान बनाई है और युवा शक्ति को नई दिशा मिली है. प्रधानमंत्री मोदी ने योग को केवल भारत तक सीमित न रखते हुए, उसे संपूर्ण विश्व की जीवनशैली के रूप में स्थापित किया. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कर उन्होंने स्वामी विवेकानंद के उस विचार को साकार किया, जिसमें शरीर, मन और आत्मा के समन्वय की बात कही गई थी. आज योग विश्वभर में भारत की सांस्कृतिक धरोहर और शांति संदेश का प्रतीक बन चुका है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हर जिले में युवा दिवस का कार्यक्रम हुआ.

हर जि‍ले में युवा द‍िवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ

स्‍कूल श‍िक्षा मंत्री स‍िंह ने कहा क‍ि मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्‍व में प्रदेश के हर जि‍ले में युवा द‍िवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. उन्‍होंने कहा क‍ि आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, लेकिन यह केवल एक औपचारिक दिवस न होकर उसके महत्व और उद्देश्य की जानकारी बच्चों तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है. बच्चों को यह समझना चाहिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे स्वामी विवेकानंद के जीवन, विचार और आदर्श क्या हैं. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि गण सहित बड़ी संख्‍या में विद्यार्थी उपस्‍थि‍त रहे.