मध्य प्रदेश के झाबुआ में हैवान बना पति, चरित्र पर शक के चलते काटी पत्नी की नाक

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले से हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, चरित्र शंका के चलते 25 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी की ब्लेड से उसकी नाक काट दी. पुलिस ने आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. राणापुर थाना प्रभारी दिनेश रावत ने फोन पर बताया कि 25 वर्षीय व्यक्ति ने ग्रामीण क्षेत्र में मंगलवार शाम विवाद के दौरान हजामत बनाने वाली ब्लेड से अपनी पत्नी की नाक काट दी जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई. उन्होंने बताया कि आरोपी ने अपनी 23 वर्षीय पत्नी के चरित्र पर शंका के कारण इस अपराध को अंजाम दिया.

चरित्र शंका में पति ने वारदात को दिया अंजाम

रावत ने बताया कि पति-पत्नी पड़ोस के गुजरात के एक कारखाने में पिछले पांच महीने से मजदूरी कर रहे थे और मंगलवार को ही अपने छह साल के बेटे के साथ गांव लौटे थे. थाना प्रभारी ने बताया, ‘‘आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी कारखाने में काम करने वाले एक अन्य प्रवासी मजदूर के संपर्क में है. यह बात आरोपी को नागवार थी और इस कारण वह पत्नी के चरित्र पर शंका करता था.’’

आरोपी ने पत्नी को पहुंचाया अस्पताल

उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना के बाद दो बार मौके का मुआयना किया, लेकिन उसे महिला की नाक का कटा हिस्सा नहीं मिला. रावत ने बताया, ‘‘हमें संदेह है कि रात के वक्त कुत्ते या जंगली जानवर महिला की नाक का कटा हिस्सा खा गए.’’ उन्होंने बताया कि घटना के बाद आरोपी बुरी तरह घायल अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर नजदीकी अस्पताल ले गया.

पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया जुर्म

थाना प्रभारी ने बताया, ‘‘पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया. उसने कहा कि अपनी पत्नी की नाक काटकर वह उसे सबक सिखाना चाहता था.’ उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया. पति के हमले में बुरी तरह घायल महिला फिलहाल झाबुआ के जिला चिकित्सालय में भर्ती है.

सिविल सर्जन डॉ. एमएल मालवीय ने बताया,‘‘घातक हमले में महिला की नाक का करीब 50 फीसद हिस्सा कटकर अलग हो चुका है. मरीज की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन हमने उसके परिवार को उसकी नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराने की सलाह दी है.’’