ग्लैमर की दुनिया छोड़ महाकुंभ वायरल गर्ल हर्षा रिछारिया ने लिया संन्यास, बनीं हर्षानंद गिरी

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर और मॉडल हर्षा रिछारिया ने आज (19 अप्रैल) गृहस्थ जीवन का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया. उज्जैन में उन्होंने विधिवत अपना तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध संस्कार पूरे किए. संन्यास लेने के बाद उनका नया नाम स्वामी हर्षानंद गिरी रखा गया है. उन्होंने मौनी तीर्थ आश्रम में पंचायती निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरि महाराज के सानिध्य में संन्यास ग्रहण किया.

संन्यास की परंपरा का पालन करते हुए हर्षा रिछारिया को शिखा और दंड त्याग की विधि कराई गई. वहीं उन्होंने अपना पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म कर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया फिर सभी विधियों के हर्षा ने संन्यास ग्रहण किया.

महाराज ने दिया हर्षा रिछारिया को नया नाम

धार्मिक अनुष्ठान के बाद स्वामी सुमनानंद गिरि महाराज ने हर्षा रिछारिया को नया नाम , स्वामी हर्षानंद गिरि दिया. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बाद करते हुए कहा कि आज से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और उन्होंने ने गुरुदेव के मार्गदर्शन में ही संन्यास का नया मार्ग चुना है. हर्षा रिछारिया ने यह भी कहा कि उन्होंने संकल्प लिया है कि वे अपना पूरा जीवन सनातन धर्म और समाज सेवा के लिए समर्पित करेंगी. वहीं हर्षा अपना आगे का जीवन भी समाज के कल्याण के लिए समर्पित करेंगी.

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उत्तर प्रदेश के झांसी काी निवासी है हर्षा रिछारिया

हर्षा रिछारिया का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के झांसी का निवासी है, हालांकि फिलहाल वे भोपाल में रह रहे हैं. उनके पिता दिनेश बस कंडक्टर के रूप में कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां किरण रिछारिया एक बुटीक चलाती हैं. परिवार में उनके एक भाई कपिल भी हैं, जो निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं.

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