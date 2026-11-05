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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशहरदीप सिंह पुरी MP से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित, 2 नामांकन पहले ही हो गए थे रद्द

हरदीप सिंह पुरी MP से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित, 2 नामांकन पहले ही हो गए थे रद्द

मध्य प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं बचा था. जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 05 Nov 2026 05:39 PM (IST)
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केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी एमपी से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. नाम वापसी की गुरुवार (05 नवंबर)  को आखिरी तारीख थी. दो प्रत्याशियों के नामांकन पहले ही रद्द हो गए थे. ऐसे में उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं बचा था. रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया.

मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं और उनका यह कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म होने वाला है. उनके समाप्त हो रहे कार्यकाल को देखते हुए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए हरदीप सिंह पुरी के नाम पर मुहर लगाते हुए अपना उम्मीदवार बनाया था.

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एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. मुरुगन अप्रैल 2024 में एमपी से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे. उन्होंने 14 अक्टूबर 2026 को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 2030 तक था. उनके इस्तीफे के बाद राज्यसभा के लिए उपचुनाव कराया गया.

कांग्रेस की आपत्तियां खारिज

हरदीप पुरी ने 31 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया था. 3 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के पर्चे खारिज कर दिए गए थे. इनमें कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी राजकुमार लोहानी भी शामिल रहे. इसके बाद हरदीप पुरी के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया. हरदीप सिंह पुरी के नामांकन को लेकर कांग्रेस ने 100 से ज्यादा कमियां होने के दावे किए थे लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया.

बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू हुई थी. उम्मीदवारों को 2 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल करना था. नामांकन पत्रों की जांच 3 नवंबर हुई, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 5 नवंबर निर्धारित की गई थी. 

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About the author अंबुज पांडेय

अम्बुज पाण्डेय ने साल 2012 में पत्रकारिता की शुरुआत की. इस समय एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट हैं और मध्य प्रदेश की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों सहारा समय, ANI News Agency, PTI में काम किया.

एबीपी न्यूज़ में उन्होंने इंदौर की भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से करीब 36 लोगों की मौत पर कई एक्सक्लूसिव खुलासे , ग्राउंड रिपोर्ट्स, और इनसाइड स्टोरी की. छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से करीब 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई इसको लेकर कई एक्सक्लूसिव खुलासे , ग्राउंड रिपोर्ट्स और इनसाइड स्टोरी की.

करियर के शुरुआत से ही BJP, NDA के कई महत्वपूर्ण दलों को कवर की इस दौरान केंद्र में UPA सरकार का बदलाव और बीजेपी का उभार कभी करीब से देखा और रिपोर्ट किया.  उत्तराखंड की त्रासदी,  निर्भया केस, अन्ना आंदोलन को कवर किया. 2014, 2019 और 2024  के लोकसभा चुनाव में अलग-अलग राज्यों से कवर किए।

उत्तर प्रदेश, दिल्ली हरियाणा , पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार, असम, नागालैंड जैसे कई महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनाव कवर किए हैं.

गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेश में मास्टर की डिग्री हासिल की. वहीं  माखनलाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया.
 
संपर्क करें: मेल आईडी- ambujp@abpnetwork.com | फेसबुक- https://www.facebook.com/share/1Etx2vxbKk/  | एक्स- https://x.com/AmbujPandeyABP | इंस्टाग्राम- https://x.com/AmbujPandeyABP
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Published at : 05 Nov 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Hardeep Singh Puri MP News
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