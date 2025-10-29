ग्वालियर में खौफनाक वारदात, बस के अंदर महिला से रेप, बदहवास हालत में थाने पहुंची पीड़िता

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला को बस में बंधक बनाकर रेप किए जाने की खौफनाक वारदात सामने आई है. महिला भिंड की रहने वाली है और शिवपुरी जाने के लिए बस में सवार हुई थी. कंडक्टर विष्णु ओझा ने धोखे से उसे बस में ही बैठाए रखा और जब बस यार्ड में पहुंची तो उसका रेप किया.

महिला बदहवास हालत में पुलिस स्टेशन पर पहुंची. इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने महिला का मेडिकल कराकर संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, इस घटना ने बसों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक सोमवार को भिंड की रहने वाली एक महिला ग्वालियर बस स्टैंड पर पहुंची थी. उसे शिवपुरी जाना था. महिला के एक दो साल का बेटा है और उसकी शादी शिवपुरी में हुई थी. पति से विवाद होने के चलते भिंड न्यायालय में उसका भरण पोषण का मामला विचाराधीन है. लेकिन पति तारीख पर न्यायालय नहीं आता है.

ऐसे में वह ग्वालियर बस स्टैंड से शिवपुरी जाने वाली बस में सवार हो गई. इस दौरान उसकी मुलाकात बस के कंडक्टर विष्णु ओझा से हुई. विष्णु ने खुद को गुना निवासी बताया था.

बातचीत में महिला ने शाम को वापस शिवपुरी से ग्वालियर आने की बात बताई. कंडक्टर ने वापसी में महिला को भिंड छोड़ने का लालच देकर उसका मोबाइल नंबर ले लिया. इसके बाद शाम को मोबाइल से कॉल करके कंडक्टर ने महिला यात्री को वापस ग्वालियर छोड़ने का भरोसा देकर शिवपुरी बस स्टैंड बुला लिया. चूंकि महिला का शिवपुरी में काम निपट गया था और उसे वापस ग्वालियर जाना था, लिहाजा वह शिवपुरी बस स्टैंड पहुंच गई और विष्णु की बस में सवार होकर रात्रि ग्वालियर बस स्टैंड आ गई.

यार्ड में पहुंचने के बाद वारदात को दिया अंजाम

ग्वालियर में बस यार्ड में पहुंचने के बाद आरोपी कंडक्टर ने उसे भिंड छोड़ने का आश्वासन दिया था व बस में ही बैठे रहने के लिए निर्देशित किया. इस बीच सभी यात्री जब बस से उतर गए तो आरोपी कंडक्टर ने बस का गेट बंद करके महिला यात्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार की घटना कारित की और भाग निकला. इसके बाद पीड़िता एफ आर व्ही की मदद से थाने पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

थाना प्रभारी पड़ाव आलोक परिहार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी कंडक्टर विष्णु ओझा को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस घटना स्थल की जांच और महिला का मेडिकल रिपोर्ट करा रही है. आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.