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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशग्वालियर में मौत बनकर दौड़ा ट्रक, चश्मदीद ने बताया खौफनाक मंजर

ग्वालियर में मौत बनकर दौड़ा ट्रक, चश्मदीद ने बताया खौफनाक मंजर

ग्वालियर ट्रक हादसे के चश्मदीद ने बताया कि रात करीब 1 बजे ओवरलोड ट्रक अचानक आया और दुकानों व लोगों को कुचल दिया. उसने कुछ लोगों को मौके पर मरते देखा और उसका भाई भी घायल हुआ.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 18 Oct 2026 08:15 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतला माता मंदिर रोड पर रविवार (18 अक्टूबर) देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. धान से भरा एक ट्रक पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर ढलान से नीचे आया और सड़क पर मौजूद श्रद्धालुओं को कुचल दिया. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं. मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. एक चश्मदीद ने हादसे का आंखों देखा हाल बताते हुए कहा कि उसने कुछ लोगों को मौके पर ही दम तोड़ते देखा.

हादसे के बारे में एक चश्मदीद ने बताया, "यह घटना रात करीब 1 बजे हुई. मैंने कुछ लोगों को मौके पर ही मरते देखा. ट्रक ओवरलोड था, वह अचानक आया और कुछ दुकानों और लोगों को कुचल दिया. मेरे भाई को भी चोटें आईं. घटनास्थल पर अभी भी अफरा-तफरी का माहौल है."

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पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकला ट्रक

ग्वालियर के एसएसपी धर्मवीर सिंह ने कहा, “यह एक बेहद दुखद घटना है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु शीतला माता मंदिर जा रहे थे. छिनोर की तरफ से आने वाली सड़क पर ढलान काफी तीखी है, जहां भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है.”

उन्होंने बताया, "रात करीब 1:30 बजे धान से भरे एक ट्रक को वहां रोका गया था. ट्रक पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गया. इसके बाद चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया. ट्रक ढलान से नीचे आया और मंदिर की बाहरी दीवार तथा गेट से टकरा गया. सड़क पर मौजूद श्रद्धालु ट्रक के नीचे कुचल गए, जिसके कारण यह हादसा हुआ. घटनास्थल पर ड्यूटी कर रहे दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं."

एसएसपी ने बताया, "5 से 6 मरीजों की हालत गंभीर है और उन्हें फ्रैक्चर हुए हैं, जबकि बाकी लोगों को मामूली चोटें आई हैं. सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.”

हादसे की जांच में जुटा प्रशासन

ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा, “नवरात्रि के दौरान उस सड़क पर बैरियर और पुलिस चेक-पॉइंट मौजूद थे. ऐसे में वाहन अंदर कैसे पहुंच गया, यह जांच का विषय है. हमने ट्रक की तकनीकी जांच करने और यह पता लगाने के लिए आरटीओ की एक टीम भी भेजी है कि उसमें क्या खराबी आई थी और वह बाईं ओर कैसे मुड़ गया."

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उन्होंने बताया, "जहां तक घायलों के इलाज की बात है, तो डॉक्टरों की टीम लगातार सीटी स्कैन और एक्स-रे कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका इलाज सही दिशा में चल रहा है.”

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 Oct 2026 08:15 AM (IST)
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