ग्वालियर में NH-44 पर तेज रफ्तार कार खंभे से टकराई, पटाखों से भड़की आग में दो की मौत, एक गंभीर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शनिवार देर रात NH 44 पर अरु तिराहे के समीप एक बड़ा हादसा हो गया. यहां शादी समारोह से लौटने के दौरान एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हाइटेंशन लाइन के बिजली के खंबे से टकरा गई. जिसमें करंट आने के बाद कार धू-धू कर जलने लगी, जिसके चलते कार में सवार तीन लोगों में से दो की अंदर ही जलकर मौत हो गयी, जबकि एक की हालत नाजुक बनी हुई है.

कार की आग इसलिए भी वीभत्स हो गयी, क्यूंकि कार के अंदर पटाखे भरे थे. जिस वजह से कार सवार बुरी तरह कार के अंदर ही फंस गए थे. फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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कैसे हुआ हादसा ?

जानकारी के मुताबिक छतरपुर निवासी अवधेश झा और चंदेरी निवासी रामजीत सोनी और अविनाश झा ग्वालियर शादी में शामिल होने आए थे. तीनो कार से वापस लौट रहे थे, तभी इनकी कार एक बिजली के खम्भे से टकरा गयी. खंभा कार के ऊपर गिरा और करंट फैलने से आग लग गयी. इससे पहले तीनों कुछ समझते कार धू-धू कर जल उठी. जिसमें अवदेश झा और रामजीत सोनी फंस गए और बुरी तरह जलकर मौत हो गयी. जबकि अविनाश झा करंट से बाहर गिरा आकर.

कार में पटाखे और युवकों के नशे में होने से हादसा

स्थानीय लोगों और पुलिस के मुताबिक कार में पटाखे भरे हुए थे. जिससे आग भडक गयी. और दोनों युवकों की मौत हो गयी. वहीं तीनों युवकों के नशे में होने की बात भी कही जा रही है. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और घायल को इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. उधर घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है.शादी समारोह में भी शोक की लहर दौड़ गयी.

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