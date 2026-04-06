हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'21 साल बड़े पति के साथ नहीं रहना चाहती थी 19 साल की लड़की, बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी', ग्वालियर कोर्ट का बड़ा आदेश

'21 साल बड़े पति के साथ नहीं रहना चाहती थी 19 साल की लड़की, बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी', ग्वालियर कोर्ट का बड़ा आदेश

Madhya Pradesh News In Hindi: ग्वालियर बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 19 वर्षीय युवती को अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दी. युवती ने पति और माता-पिता के साथ रहने से इनकार किया.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Apr 2026 07:29 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश से एक अनोखा मामला सामने आ रहा है, जहां ग्वालियर खंडपीठ ने हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई की. अदालत ने सुनवाई के दौरान एक 19 साल की लड़की की मर्जी को देखते हुए उसे अपने प्रेमी के साथ जाने की इजाजत दे दी. इसके अलावा, युवती को अदालत ने सुरक्षा प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं, जिसके तहत दो पुलिसकर्मी उसकी रक्षा करेंगे. 

युवती के पति ने कोर्ट में याचिका दायर कर बड़ा आरोप लगाया था. उसने कहा था कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी अनुज के साथ है, जिसे अवैध रूप से वह अपने साथ रख रहा है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस के साथ युवती भी पहुंची. वहीं अदालत में युवती के माता-पिता, पति और प्रेमी भी मौजूद रहे. युवती ने अदालत को बताया कि वह बालिग हो चुकी है और अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रह रही है.

अपने माता-पिता के साथ रहने से किया इनकार

लड़की ने कोर्ट के सामने अपने पति और माता-पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया. लड़की ने कहा कि वह अपने पति और माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती है. उसने कहा कि उसके पति की उम्र बहुत ज्यादा है. दोनों में 21 साल का अंतर है. इसी वजह हमारे बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा था. साथ ही उसने पति के खिलाफ गलत व्यवहार करने के भी आरोप लगाए.

बता दें कि कोर्ट के निर्देशों पर लड़की की काउंसलिंग कराई गई, उसे खूब समझाया गया, लेकिन उसने जिद पर अड़े रहते हुए प्रेमी के साथ ही रहने की इच्छा जताई. कोर्ट में उसके प्रेमी अनुज ने बताया कि वह उसका खूब ख्याल रखेगा. साथ ही किसी भी तरह से उसको प्रताड़ित नहीं करेगा.

कोर्ट ने क्या कहा?

इस बीच कोर्ट ने कहा कि इस याचिका का उद्देश्य अब नहीं रहा है. इसके बाद कोर्ट ने युवती को उसके प्रेमी अनुज के साथ रहने की इजाजत देते हुए अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस आदेश में दोनों प्रेमी-प्रेमिका को 'शौर्य दीदी' सुरक्षा प्रदान की है. 6 महीने तक उनकी सुरक्षा में दो पुलिसकर्मी ड्यूटी देंगे. यह दोनों पुलिसकर्मी इस समय में युवती के संपर्क में रहेंगे और उसे किसी भी तरह की दिक्कत आने पर सुरक्षा देंगे.

ये भी पढ़ें: Narsinghpur News: ओलों की मार से बांसुरिया में तबाही, गेहूं-चना समेत फसलें बर्बाद, मदद को तरस रहे किसान

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 06 Apr 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
Gwalior News Gwalior Court
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
'21 साल बड़े पति के साथ नहीं रहना चाहती थी 19 साल की लड़की, बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी', ग्वालियर कोर्ट का बड़ा आदेश
'21 साल बड़े पति के साथ नहीं रहना चाहती थी 19 साल की लड़की, बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी', कोर्ट का बड़ा आदेश
मध्य प्रदेश
Narsinghpur News: ओलों की मार से बांसुरिया में तबाही, गेहूं-चना समेत फसलें बर्बाद, मदद को तरस रहे किसान
नरसिंहपुर: ओलों की मार से बांसुरिया में तबाही, गेहूं-चना समेत फसलें बर्बाद, मदद को तरस रहे किसान
मध्य प्रदेश
MP: अनूपपुर में इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, CM मोहन यादव ने किया मुआवजे का ऐलान
MP: अनूपपुर में इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, CM मोहन यादव ने किया मुआवजे का ऐलान
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में चार मंजिला बिल्डिंग ढहने से दो लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में चार मंजिला बिल्डिंग ढहने से दो लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सब जलने वाला है, जीते-जी नरक...', ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी स्पीकर गालिबफ की चेतावनी
'सब जलने वाला है, जीते-जी नरक...', ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी स्पीकर गालिबफ की चेतावनी
बिहार
बिहार मुख्यमंत्री की रेस में विजय सिन्हा हैं या नहीं? डिप्टी सीएम ने खुद कर दिया बड़ा खुलासा
बिहार मुख्यमंत्री की रेस में विजय सिन्हा हैं या नहीं? डिप्टी सीएम ने खुद कर दिया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
विराट कोहली से शुभमन गिल तक, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है मांसाहारी कौन शाकाहारी, देखिए पूरी लिस्ट
विराट कोहली से शुभमन गिल तक, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है मांसाहारी कौन शाकाहारी, देखिए पूरी लिस्ट
क्रिकेट
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने कर दी चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने की चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
ओटीटी
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म, एक ने 65 दिनों से जमा रखी है धाक
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार
दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार
ट्रेंडिंग
रात तीन बजे अकेले बेंगलुरु पहुंची लड़की, रैपिडो राइडर और बस कंडक्टर ने फरिश्ते की तरह की हिफाजत, वीडियो वायरल
रात तीन बजे अकेले बेंगलुरु पहुंची लड़की, रैपिडो राइडर और बस कंडक्टर ने फरिश्ते की तरह की हिफाजत
नौकरी
Patna High Court Recruitment 2026 : पटना हाईकोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट पद पर निकली वैकेंसी, 2 मई तक करें आवेदन
पटना हाईकोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट पद पर निकली वैकेंसी, 2 मई तक करें आवेदन
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget