मध्य प्रदेश से एक अनोखा मामला सामने आ रहा है, जहां ग्वालियर खंडपीठ ने हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई की. अदालत ने सुनवाई के दौरान एक 19 साल की लड़की की मर्जी को देखते हुए उसे अपने प्रेमी के साथ जाने की इजाजत दे दी. इसके अलावा, युवती को अदालत ने सुरक्षा प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं, जिसके तहत दो पुलिसकर्मी उसकी रक्षा करेंगे.

युवती के पति ने कोर्ट में याचिका दायर कर बड़ा आरोप लगाया था. उसने कहा था कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी अनुज के साथ है, जिसे अवैध रूप से वह अपने साथ रख रहा है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस के साथ युवती भी पहुंची. वहीं अदालत में युवती के माता-पिता, पति और प्रेमी भी मौजूद रहे. युवती ने अदालत को बताया कि वह बालिग हो चुकी है और अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रह रही है.

अपने माता-पिता के साथ रहने से किया इनकार

लड़की ने कोर्ट के सामने अपने पति और माता-पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया. लड़की ने कहा कि वह अपने पति और माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती है. उसने कहा कि उसके पति की उम्र बहुत ज्यादा है. दोनों में 21 साल का अंतर है. इसी वजह हमारे बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा था. साथ ही उसने पति के खिलाफ गलत व्यवहार करने के भी आरोप लगाए.

बता दें कि कोर्ट के निर्देशों पर लड़की की काउंसलिंग कराई गई, उसे खूब समझाया गया, लेकिन उसने जिद पर अड़े रहते हुए प्रेमी के साथ ही रहने की इच्छा जताई. कोर्ट में उसके प्रेमी अनुज ने बताया कि वह उसका खूब ख्याल रखेगा. साथ ही किसी भी तरह से उसको प्रताड़ित नहीं करेगा.

कोर्ट ने क्या कहा?

इस बीच कोर्ट ने कहा कि इस याचिका का उद्देश्य अब नहीं रहा है. इसके बाद कोर्ट ने युवती को उसके प्रेमी अनुज के साथ रहने की इजाजत देते हुए अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस आदेश में दोनों प्रेमी-प्रेमिका को 'शौर्य दीदी' सुरक्षा प्रदान की है. 6 महीने तक उनकी सुरक्षा में दो पुलिसकर्मी ड्यूटी देंगे. यह दोनों पुलिसकर्मी इस समय में युवती के संपर्क में रहेंगे और उसे किसी भी तरह की दिक्कत आने पर सुरक्षा देंगे.

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