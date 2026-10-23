Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशगुना में 26 साल की महिला की गला रेतकर हत्या, पति की भूमिका पर शक

गुना में 26 साल की महिला की गला रेतकर हत्या, पति की भूमिका पर शक

गुना में महिला की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है. मृतका को 19 अक्टूबर को ही हिमाचल से लाकर पति के सुपुर्द कर दिया गया था. लेकिन जिस तरह से उसकी हत्या हुई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 23 Oct 2026 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के गुना में 26 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मृतका लक्ष्मी सेन का शव बायपास स्थित हेमलीन होटल के पीछे बृजविहार कॉलोनी में रिश्ते मे जीजा के घर मिला. लक्ष्मी 19 अक्टूबर को ही हिमाचल प्रदेश से गुना लाई गई थी और पति के सुपुर्द की गई थी. 

प्रारंभिक जांच में पति राकेश सेन की भूमिका संदेह के घेरे में है. फिलहाल पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.महिला के गले के पिछले हिस्से में चाकू से चोट के निशान मिले हैं. सूचना मिलते ही सीएसपी सैफा हाशमी, कैंट थाना प्रभारी और फिंगरप्रिंट टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

यह भी पढ़ें: जबलपुर: दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 3 की मौत

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, बीनागंज निवासी लक्ष्मी 24 सितंबर से लापता थी. कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज थी. फ्री फायर गेम के जरिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक युवक से उसकी दोस्ती हुई थी, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई. इसके बाद वह हिमाचल पहुंच गई थी. पुलिस 19 अक्टूबर को उसे वापस गुना लेकर आई और पति के सुपुर्द कर दिया. इसके बाद दोनों बायपास क्षेत्र में एक रिश्तेदार के घर रहने लगे थे.

परिवार के लोग बाहर गए थे 

मृतका के जीजा सुनील सेन ने बताया कि परिवार के लोग पिछले दो-तीन दिनों से घर पर नहीं थे. उनके मुताबिक, किसी ने दीवार तोड़कर घर में प्रवेश किया था और आशंका है कि आरोपी वहां एक रात भी रुका हो. घर में खून-खराबे और खुले दरवाजों की सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने शुरू की जांच 

वहीं, सीएसपी सैफा हाशमी के मुताबिक, डायल-112 पर महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया और जांच शुरू कर दी है.फिलहाल पति का मोबाइल नंबर बंद बताया जा रहा है. पुलिस हत्या के कारणों, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और पति की भूमिका समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: घायलों से मिलने गए सिंधिया के लिए अस्पताल में बिछी ग्रीन कार्पेट! भड़के मंत्री

Input By : मोहन बघेल
Published at : 23 Oct 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
जबलपुर: दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 3 की मौत
जबलपुर: दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 3 की मौत
मध्य प्रदेश
घायलों से मिलने गए सिंधिया के लिए अस्पताल में बिछी ग्रीन कार्पेट! भड़के मंत्री
घायलों से मिलने गए सिंधिया के लिए अस्पताल में बिछी ग्रीन कार्पेट! भड़के मंत्री
मध्य प्रदेश
सीएम डॉ. मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि, कहा- बलिदान से गौरवांवित हो रहा देश-प्रदेश
सीएम डॉ. मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि, कहा- बलिदान से गौरवांवित हो रहा देश-प्रदेश
मध्य प्रदेश
शस्त्र पूजन भारतीय संस्कृति, शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
शस्त्र पूजन भारतीय संस्कृति, शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान, देश के इन राज्यों में अलर्ट, जानें IMD का अपडेट
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान, देश के इन राज्यों में अलर्ट, जानें IMD का अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
विश्व
4 घंटे तक भूकंप के तेज झटकों से कांपता रहा तिब्बत, 16 की मौत, 46 घायल, जानें अपडेट
4 घंटे तक भूकंप के तेज झटकों से कांपता रहा तिब्बत, 16 की मौत, 46 घायल, जानें अपडेट
स्पोर्ट्स
ईरान का राष्ट्रगान बजने से विवाद...एशियन पैरा गेम्स अधिकारी ने मांगी माफी
ईरान का राष्ट्रगान बजने से विवाद...एशियन पैरा गेम्स अधिकारी ने मांगी माफी
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बन पाई तमन्ना भाटिया की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
'द वन' बन पाई तमन्ना की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
विश्व
होर्मुज स्ट्रेट में 7 तेल टैंकर तबाह, ईरान की चेतावनी- 'अगर...'
होर्मुज स्ट्रेट में 7 तेल टैंकर तबाह, ईरान की चेतावनी- 'अगर...'
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
बिहार
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget