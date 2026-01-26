मध्य प्रदेश पुलिस ने गुना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हनुमान टेकरी से पिछले दिनों चोरी हुए एक सरकारी शिक्षक के जूते बरामद कर रविवार को उन्हें सौंप दिया. इस चर्चित और अनूठे मामले में पुलिस का कहना है कि चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, वह हर मामले में 'शिद्दत' से कार्रवाई करती है.

दरअसल, शहर की विंध्याचल कॉलोनी में रहने वाले राजेश कुमार शर्मा नाम के शिक्षक ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 30 दिसंबर की शाम हनुमान टेकरी मंदिर में दर्शन करने के बाद जब वह बाहर निकले तो उनके जूते गायब थे.

चाहते हैं आस्था बनी रहे तो जूते वापस दिलाइए

उन्होंने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि 'तीसरी आंख' (CCTV) होते हुए भी श्रद्धा के केंद्र हनुमान टेकरी पर इस तरह की घटनाएं समस्त दर्शनार्थियों की भावना को ठेस पहुंचाती हैं. उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि वह उनके जूते ढूंढकर वापस दिलाए ताकि उनकी आस्था बनी रहे.

शिक्षक ने अपने जूते की कीमत लगभग 4000 रुपये बताई थी. राजेश शर्मा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनके जूतों की तलाश शुरू की और सीसीटीवी कैमरों के जरिए आरोपी का पता लगाने के अभियान में जुट गई.

पुराने जूते छोड़कर नए ले गया था आरोपी

गुना कैंट थाना प्रभारी अनूप भार्गव ने बताया कि आरोपी की पहचान गुना के बूढ़े बालाजी क्षेत्र में रहने वाले ओम प्रकाश सेन नाम के एक शख्स के रूप में हुई है और वह अपने पुराने जूते छोड़ कर राजेश शर्मा के जूते उठाकर ले गया था.

आरोपी की पत्नी ने वापस किए जूते

उन्होंने कहा कि आरोपी को यह एहसास हुआ कि वह पुलिस की निगाह में आ चुका है तो वह घर से बाहर चला गया. पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तो उसकी पत्नी ने घर मे रखे जूते पुलिस को सौंप दिए.

जूते चुराने पर हो गई FIR

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है. रविवार, 25 जनवरी की शाम पुलिस ने शिक्षक राजेश शर्मा को कैंट थाने बुलाया और उन्हें जूते वापस सौंप दिए.