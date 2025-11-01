मध्य प्रदेश के गुना जिले के चांचौड़ा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग एक फिल्मी ड्रामे में तब बदल गया, जब जोगीपुरा गांव में एक युवक का प्रेम मिलन उसके लिए किसी एक्शन सीन से कम साबित नहीं हुआ. सागा बरखेड़ा निवासी युवक अमित मीना अपनी प्रेमिका पूजा भील से मिलने खेत के किनारे पहुंचा था. दोनों बीते दो वर्षों से प्रेम संबंध में हैं.

युवक का कहना है कि दोनों ने पिछले वर्ष कोर्ट मैरिज भी कर ली थी और कुछ समय साथ भी रहे थे, लेकिन बाद में युवती के परिजनों के नाराज होने पर लड़की को थाने से ही वापस घर ले गए थे. इसके बावजूद युवती लगातार युवक से बात करती रही और बार-बार फोन लगाकर कहती रही कि वह उसके बिना नहीं रह पाएगी.

युवती के कहने पर युवक पहुंचा मिलने

गत दिवस युवती ने युवक को फोन कर यहां तक कह दिया कि अगर वह नहीं आया तो वह अपनी जान दे देगी. ऐसे संदेश और फोन आने पर अमित अपनी प्रेमिका से मिलने गांव जोगीपुरा जा पहुंचा. इस दौरान युवती उसके साथ आने लगी और बाईक पर सवार हो गई.

तभी इंट्री युवती के पिता राधेश्याम, भाई अनिल और परिवार के अन्य लोग की हुई. इसके बाद जो दृश्य सामने आया, उसने पूरे गांव को कुछ देर के लिए बिग बॉस लाइव का मैदान बना दिया. परिजनों ने बिना किसी बहस या बातचीत के युवक को वहीं दबोच लिया. उसे खींचकर गांव के मंदिर के सामने ले जाया गया. जहां उसे एक पेड़ के तने से रस्सी के सहारे जकड़ दिया गया.

परिजनों और स्थानीय लोगों ने युवक को पीटा

इसके बाद परिजनों और उनके साथ आए अन्य लोगों ने उस पर डंडों, लात-घूंसों और थप्पड़ों की बारिश कर दी. मारपीट यहीं नहीं रुकती. परिजनों ने युवक की पल्सर बाइक में जमकर तोडफ़ोड़ की, हेडलाइट, टैंक, साइलेंसर तक नहीं छोड़ा. फिर आया सबसे हाईलाइट और इमोशनल तो बिलकुल नहीं, लेकिन वायरल योग्य सीन युवक की आधी मूंछ उड़ाई और आधा सिर पूरी तरह से गंजा कर दिया गया. युवक को सिर, कंधे, पीठ और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं.

इस बीच युवती इस घटना से सदमे में दिखी. बताया गया कि जब युवक युवती को साथ ले जाने लगा, तो पीछा कर रहे परिजनों को देखकर युवती डर गई और चलते वाहन से कूद गई, जिससे वह घायल हो गई. इसके बाद युवक उसे इलाज के लिए ले जाने ही वाला था कि एक दर्जन लोगों ने उसे घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी, जो करीब दो से तीन घंटे तक चलती रही.

आखिर किसी समझदार ग्रामीण ने पुलिस को फोन किया. चांचौड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ के बीच से युवक को छुड़ाकर थाने ले आई. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब पूरे प्रकरण में आगे की कार्रवाई कर रही है. लड़की और लड़का दोनों के बयान लिए जा रहे हैं और मारपीट करने वालों पर कानूनन कार्यवाही की तैयारी है.