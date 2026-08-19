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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशगुना: 'युद्धों में आदमी ही मरे लेकिन...', महिलाओं पर BJP विधायक के बिगड़े बोल

गुना: 'युद्धों में आदमी ही मरे लेकिन...', महिलाओं पर BJP विधायक के बिगड़े बोल

BJP MLA Viral Video: गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि हमेशा युद्ध में आदमी ही मरे हैं, कभी महिलाएं नहीं मरीं. इस पर बीजेपी की ही विधायक प्रियंका पेंची ने उनके इस बयान का विरोध किया.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 19 Aug 2026 07:07 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक पन्नालाल शाक्य महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने ये टिप्पणी नानाखेड़ी मंडी में सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में बलराम महोत्सव के दौरान की. हालांकि उनके इस बयान पर बीजेपी की ही विधायक प्रियंका पेंची ने आपत्ति जताई.

दरअसल गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा, "रामायण, महाभारत और अन्य लड़ाइयों में आदमी ही मरे. कोई भी औरत नहीं मरी. उन्होंने कहा कि ये विडंबना हम को समझना पड़ेगी. ऐसा ही महाभारत में हुआ. एक करोड़ आदमी मारे गए एक पांचाली के पीछे. शाक्य ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने एक संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए. आज तक हम उसको भोग रहे हैं. ये तीन घटनाएं, आदमी मरे औरत एक भी नहीं मरी."

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माता सीता को बताया मौत का सामान

उन्होंने आगे कहा, "लड़ाइयों में केवल पुरुष ही मरे हैं ,रामायण काल में रावण को बहुत लोगों ने समझाया. उसके भाई ने समझाया कि भैया तुम क्यों ये पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है. इसे ससम्मान भेज दो. पर आप देखो उस युद्ध में महिलाएं कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी ही मरे." 

बीजेपी की महिला विधायक ने टोका

वहीं इस पर फिर चांचौड़ा विधायक प्रियंका पेंची ने विधायक पन्नालाल शाक्य को टोकते हुआ कहा कि नहीं ऐसा नहीं है. ये तो गलत बात है. महिलाओं ने भी बलिदान दिए हैं. मैं भी महिला हूं. विरोध के बाद गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा कि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और उन्हें मालूम है कि महिलाओं के साथ देश में कहां क्या हुआ है. इस मामले में चांचौड़ा विधायक प्रियंका पेंची ने कहा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 19 Aug 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
BJP MP News Guna News
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