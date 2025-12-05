लखनऊ से इंदौर जा रही बस अचानक पलटी, हादसे में एक की मौत, 19 लोग घायल

मध्य प्रदेश के गुना जिले के बीनागंज क्षेत्र में शुक्रवार (5 दिसंबर) सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. लखनऊ से इंदौर जा रही राधिका ट्रैवल्स की यात्री बस NH-46 पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 19 से ज्यादा यात्री घायल हो गए.

इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के मुताबिक, बस इंदौर की ओर जा रही थी. बीनागंज के पास अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गई. यात्रियों का कहना है कि वे हादसे के समय सो रहे थे और उन्हें समझने का मौका भी नहीं मिला. बस एक झटके में पलट गई और सभी यात्री एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े.

घायल यात्रियों का तुरंत इलाज शुरू

हादसे के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुँची और घायलों को बीना गंज अस्पताल भेजा गया. यहां सभी का प्राथमिक उपचार किया गया. गंभीर रूप से घायल दो यात्रियों को स्थिति नाजुक होने पर भोपाल रेफर किया गया.

वहीं कुछ अन्य घायलों को गुना जिला अस्पताल भी भेजा गया है. अधिकारी ने बताया कि अधिकतर यात्री इंदौर के रहने वाले हैं और बस इंदौर ही जा रही थी.

बस हटाकर शुरू कराया ट्रैफिक

हादसे के कारण हाईवे पर कुछ देर जाम जैसी स्थिति बन गई. पुलिस ने बस को क्रेन की मदद से सड़क किनारे हटाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो पाया. प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि हादसे की विस्तृत जांच जारी है और ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि हाईवे पर वाहन चालकों की लापरवाही और सड़क सुरक्षा उपायों की कमी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है.