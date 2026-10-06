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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशGood News: कूनो में KJP21 ने दिया 5 शावकों को जन्म, सीएम डॉ. मोहन यादव ने दी बधाई

Good News: कूनो में KJP21 ने दिया 5 शावकों को जन्म, सीएम डॉ. मोहन यादव ने दी बधाई

बता दें, KJP21, मुखी और KGP12 के बाद भारत में जन्मी तीसरी मादा चीता है. 5 नए शावकों के जन्म से देश में चीता संरक्षण एवं पुनर्स्थापना के प्रयासों को सफलता मिली है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 06 Oct 2026 11:12 AM (IST)
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श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर किलकारियां गूंजी हैं. यहां भारत में जन्मी मादा चीता KJP21 ने पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है. उनके जन्म के साथ ही इलाके में चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ गई है. इसके साथ ही अब भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 60 हो गई है. इनमें 41 भारतीय धरती पर जन्मे चीते शामिल हैं. इस खुशी के मौके पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने विशेषज्ञों सहित कूनो की पूरी टीम को बधाई दी है. 

बता दें, KJP21, मुखी और KGP12 के बाद भारत में जन्मी तीसरी मादा चीता है. 5 नए शावकों के जन्म से देश में चीता संरक्षण एवं पुनर्स्थापना के प्रयासों को सफलता मिली है. इन शावकों का जन्म चीतों की नई पीढ़ी के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. इन पांच शावकों को जन्म देने वाला पिता बोत्सवाना से लाया गया नर चीता है. इस प्रकार इन शावकों के जन्म के साथ भारत में बोत्सवाना वंशावली (Botswanan lineage) की शुरुआत हुई है. इससे देश में बढ़ती चीता आबादी में एक नई आनुवंशिक वंशावली का समावेश हुआ है.

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चीता पुनर्स्थापना अभियान में जुड़ा एक और गौरवपूर्ण अध्याय
भारतीय धरती पर चीतों की एक और पीढ़ी का जन्म प्रोजेक्ट चीता की उल्लेखनीय यात्रा में एक और गौरवपूर्ण अध्याय है. यह उपलब्धि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता संरक्षण के लिए निरंतर किए जा रहे वैज्ञानिक प्रबंधन, निगरानी और संरक्षण प्रयासों को भी रेखांकित करती है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रोजेक्ट चीता से जुड़े पशु चिकित्सकों, वन अधिकारियों, मैदानी अमले, प्रबंधन टीम को बधाई दी है. उनके समर्पण, प्रतिबद्धता और अथक प्रयासों से भारत में चीता पुनर्स्थापना की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है.

Published at : 06 Oct 2026 11:12 AM (IST)
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States News MADHYA PRADESH NEWS
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