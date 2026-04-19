धार: गोंदी खेड़ा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पत्नी ने प्रेमी जीजा के साथ मिलकर की पति की हत्या

धार जिले के गोंदी खेड़ा चारण में 5 दिन पूर्व लूट की घटना के दौरान एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. घटना की सूचना मिलते पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण किया. साथ ही परिजनों व आस-पास के लोगों से जानकारी तथा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. इस सनसनीखेज घटना में पत्नी प्रियंका ने पुलिस में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट व हत्या का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने परिवार में एक साथ रहने वाले मृतक देव कृष्ण की मां, छोटी बहन ज्योति तथा पत्नी प्रियंका से अलग-अलग चर्चा की. पुलिस पूछताछ में प्रियंका के द्वारा दिए गए बयानों में विरोधाभास सामने दिखाई दे रहा था. जिस पर पुलिस ने प्रियंका पर ध्यान केंद्रित किया और घटनास्थल से सभी साक्ष्य एकत्रित किए इसके पश्चात पुलिस ने प्रियंका से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया.

मृतक की पहचान देव कृष्ण पुरोहित के रूप में हुई है, जो गांव में मिर्च-मसाले का व्यवसाय करता था. बताया जा रहा है कि देव कृष्ण के सर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया था. उसकी विधवा मां ने बेहद कठिन परिस्थितियों में उसे पाल-पोसकर बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वह परिवार का सहारा बन सके. परिजनों के अनुसार, देव कृष्ण की शादी महाराष्ट्र के पन्नाखेड़ी निवासी प्रियंका से कम उम्र में कराई गई थी. जिसके 2022 में गोना कर गोंदी खेड़ा लेकर आए थे जिसके के बाद से ही दोनों के वैवाहिक जीवन में खटास बनी रही. परिवार का कहना है कि अक्सर दोनों के बीच विवाद होते थे और कई बार प्रियंका अपने मायके में ही रहती थी. ग्रामीणों के मुताबिक, इस तरह की घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है. जहां एक ओर परिवार मातम में डूबा है, वहीं दूसरी ओर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं.

मृतक की विधवा मां ने अपनी बहू प्रियंका के खोले कई राज

मृतक देव कृष्ण की विधवा मां खींची बाई ने एक बड़ा खुलासा किया कि हमेशा मैं और मेरी बेटी ज्योति ही खाना बनाते आए हैं. बहु प्रियंका तो घर का कोई काम करती नहीं थी, लेकिन घटना वाली रात को बहु प्रियंका ने ही खाना बनाया था और उसी में शायद हम लोगों को भी कुछ मिलाकर खिलाया गया था. जिसकी वजह से हम लोग गहरी नींद में सो गए थे और मेरे लड़के को भी ऐसा कुछ खिलाया गया कि वह भी गहरी नींद में सोता रहा और उसी दौरान उसकी निर्मम हत्या कर दी. जिसकी भनक परिवार में हम किसी को भी नहीं लग पाई. मृतक की मां ने तो अपनी बहू प्रियंका के अफेयर का खुलासा करते हुए बताया कि प्रियंका हमारे ही समाज के लड़के कमलेश पुरोहित जो राजगढ़ का रहने वाला है . उसका पिछले करीब 10-12 वर्षों से अफेयर चल रहा था. कमलेश रिश्ते में प्रियंका का जीजा लगता है. प्रियंका और कमलेश की पत्नी एक ही गांव और एक ही परिवार की हैं.

बहू प्रियंका के मेरे लड़के से ही नहीं पूरे परिवार में किसी से भी कभी भी कोई अच्छे संबंध नहीं रहे हैं. हमेशा वह झगड़ा करती रहती थी घर के कोई काम नहीं करती थी. उन्होंने यह भी बताया कि घटना वाले दिन जब मैं और मेरी बेटी सो रहे थे तब पास में रहने वाले हमारे परिचित ने फोन कर घटना की सूचना दी. वैसे ही हम दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकल कर बेटे के कमरे की ओर गए, जहां बेटा बेसुध खून से लथपथ पड़ा था जब बहू की रोने की आवाज आई तो दूसरे कमरे में जाकर देखा तो बहू प्रियंका सिर्फ अंडरगारमेंट्स में थी और साड़ी से बंधी हुई थी रोते हुए उसी ने बताया कि घर में चोरी हो गई है और उनको पति उस कमरे में ले जाकर बदमाशों ने मारा पीटा है. मुझे यहां बांध दिया है उस दौरान घर का दरवाजा खुला हुआ था.

मृतक देव कृष्ण के भाई मोहन पुरोहित (बड़े पापा के लड़के) जो उनके निवास स्थान के पास में ही रहते हैं. उनके अनुसार रात्रि करीब 2 बजे उन्हें देव कृष्ण की मम्मी और बहन के चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में आई. वैसे ही मैं उठा और पड़ोस में रहने वाले मेरे अंकल को तत्काल साथ लेकर पहुंचा तो देखा कि देव कृष्ण अपने पलंग पर खून से लथ पथ पड़ा हुआ है. हमने बिना देरी किए निजी वाहन से उसे राजगढ़ के निजी हॉस्पिटल ले गए. जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद बताया कि इनकी मृत्यु करीब 2 से 3 घंटे पहले ही हो चुकी है.

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भाभी से मिलने आता था आरोपी कमलेश- ज्योति

मृतक देव कृष्ण की छोटी बहन ज्योति ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मेरी भाभी का भैया से व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं रहा है. भाभी ने हमेशा बहुत बुरा व्यवहार मेरे भाई के साथ किया है. उसके बावजूद भी मेरे भाई ने भाभी के लिए वह सब कुछ एडजस्ट किया जो समाज में अच्छा नहीं माना जाता है. समाज में महिलाओं को मर्यादा में रहना चाहिए लेकिन हमारी भाभी ने कभी भी ना तो समाज का और ना ही मर्यादाओं का ध्यान रखा. हमारे यहां जब भी भाभी रहती थी तब वह लड़का (कमलेश) हमारे घर के चक्कर लगाता रहता था. मैंने भी कई बार इस घटना को देखा. मेरी भाभी खिड़की में खड़ी रह कर सामने उस लड़के से बात करती थी. छोटी बहन ज्योति के अनुसार हत्या को लूट की झूठी कहानी बनाई गई थी. रिपोर्ट में भाभी ने जो जेवर आदि की लूट की रिपोर्ट लिखाई थी. वह तो पुलिस ने उनकी ही अलमारी से बरामद कर लिया है. मगर मेरी मम्मी के जेवर व भैय्या का मोबाइल अभी तक नहीं मिला है. बहन ज्योति ने तो भैय्या की निर्मम हत्या करने वालों को फांसी देने तथा उनके मकानों पर भी बुल्डोजर चलाने की मांग शासन प्रशासन से की है.

मृतक देव कृष्ण पुरोहित के करीबी दोस्त पुष्पेंद्र ने बताया कि देव कृष्ण शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्हें पूरा गांव अच्छे से जानता था देव कृष्ण गांव में परिवार में किसी भी सदस्य चाहे वह उम्र में छोटा हो या बड़ा उसके साथ इज्जत से बात करते थे. देव कृष्ण ने हमेशा ही अपनी पत्नी प्रियंका को उसके खुले विचारों के अनुसार उसे जीवन जीने का अधिकार दिया हुआ था. देव कृष्ण अपनी पत्नी प्रियंका के लिए ब्यूटी पार्लर खुलवाने के लिए लाबरिया जो गोंदी खेड़ा चारण से बड़ा स्थान है वहां तैयारी कर रहा था. मौसी के लड़के पवन ने बताया कि देव कृष्ण जिसे हम भय्यू के नाम से बुलाते थे. भय्यू की शादी 2015 में महाराष्ट्र के गांव पन्ना खेड़ी में की थी. पन्ना खेड़ी में कमलेश पुरोहित की भी शादी हुई थी उसके दो बच्चे भी हैं. कमलेश की पत्नी और मृतक देव कृष्ण की पत्नी एक ही गांव की एक ही परिवार की होने से कमलेश का जीजा का रिश्ते होने से जान-पहचान थी और देखते ही देखते जीजा कमलेश और साली प्रियंका में प्यार का परवान चढ़ा यह जानते हुए भी कि कमलेश शादी शुदा है और उसके बच्चे भी हैं फिर भी प्रियंका उसके प्यार में दीवानी हो गई. इसी के चलते वह अपने पति देव कृष्ण के साथ दूरी बनाती चली गई.

पत्नी ने 1 लाख रुपये देकर करवाई पति की हत्या

देव कृष्ण को भी कमलेश और प्रियंका के लव अफेयर की जानकारी थी फिर भी वह समाज के डर से उसे निभाता आ रहा था. प्रियंका कमलेश के प्यार में इतनी दीवानी हो गई थी कि वह देव कृष्ण और उसके परिवार के साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा करने लगी प्रियंका की हर गलत हरकत को पूरा परिवार चुपचाप सहता रहा. प्रियंका की सभी गलत हरकतें देव कृष्ण और उसका परिवार नजर अंदाज करता रहा जिसकी वजह से प्रियंका की हिम्मत बढ़ती चली गई और आखिरकार प्रियंका ने अपने जीजा कमलेश के साथ मिलकर अपने पति देव कृष्ण को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और एक अपराधिक प्रवृत्ति के सुरेन्द्र भाटी को 1 लाख रुपए में हायर किया गया. जिसने योजनबद्ध तरीके से देव कृष्ण की हत्या कर उसे लूट की घटना बताने का असफल प्रयास किया गया. ग्राम गोंदी खेड़ा चारण एक ही समाज के द्वारा बसाया गया गांव है जहां सभी चारण समाज के लोग रहते हैं जो एक दूसरे के रिश्तेदार भी है. प्रियंका का प्रेमी कमलेश भी इसी समाज से आता है और प्रियंका का रिश्ते में जीजा लगता है. यहां के ग्रामीणों के अनुसार कमलेश राजगढ़ में रह कर ढाबा चलाता है और इसकी आड़ में वह नशे का कारोबार भी करता है.

मृतक की पत्नी और प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

देव कृष्ण की हत्या के बाद परिवार और समाज के ललित पुरोहित तथा दिनेश चारण ने सरदारपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था जिसमें मांग की गई है कि आरोपियों के खिलाफ फास्टेस्ट कोर्ट में मामला चल कर फांसी की सजा दी जाए तथा आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाई जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा दिलाई जाने की मांग की है. राजोद थाना प्रभारी राम सिंह राठौड़ ने बताया कि ग्राम गोंदी खेड़ा चारण में देव कृष्ण हत्याकांड में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं जिनको 13 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है उनसे आगे भी पुछताछ की जा रही है. वहीं इस घटना के फरार एक आरोपी की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें सूचना मिलने पर अलग-अलग स्थान पर दबिश दे रही है जल्दी ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

थाना प्रभारी ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि घटना के बाद घटना स्थल से ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है जो सेक्स से जुड़ी हुई हो. पुलिस सूत्रों की माने तो मृतक देव कृष्ण की पत्नी प्रियंका को हिरासत में लेने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया जिसमें सहवास जैसी कोई घटना की जानकारी सामने नहीं आई है.

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