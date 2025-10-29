Video: पत्थर उठा तोड़े शीशे, कार का निकाल दिया कचुम्बर! जमीन विवाद को लेकर महिला ने खोया आपा
MP Viral Video: मध्य प्रदेश के सागर जनपद कार्यालय के सामने सड़ेरी गांव की महिला ने हंगामा मचा दिया. यहां महिला ने जमीन कब्जे के विवाद में जनपद सदस्य राघवेंद्र की कार पर पत्थर फेंककर तोड़फोड़ कर दी.
Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जनपद कार्यालय के सामने एक महिला ने जनपद सदस्य की कार पर पत्थर बरसाकर तोड़फोड़ कर दी. यह मामला सागर जनपद के सड़ेरी ग्राम का बताया जा रहा है. महिला का नाम छोटी बाई लोधी है, जो पिछले कई दिनों से अपनी जमीन पर कब्जा हटवाने के लिए प्रशासन के चक्कर काट रही थीं.
चार एकड़ जमीन पर कब्जे का आरोप
जानकारी के मुताबिक, छोटी बाई लोधी का कहना है कि उनकी चार एकड़ जमीन पर उनके ही परिवार के लोगों ने कब्जा कर लिया है और इस कब्जे में जनपद सदस्य राघवेंद्र की मिलीभगत है. महिला ने बताया कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई. इसी से नाराज होकर उन्होंने जनपद कार्यालय पहुंचकर विरोध जताने का फैसला किया.
वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला जनपद सदस्य की कार के पास जाती है और गुस्से में पत्थर से कार के शीशे तोड़ देती है. इस दौरान आसपास मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं. कुछ ही देर में कार के आगे और साइड के शीशे पूरी तरह से टूट जाते हैं.
घटना के बाद महिला मौके से फरार
घटना के बाद महिला मौके से फरार हो गई. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर घटना की जांच शुरू कर दी. जनपद सदस्य राघवेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सब राजनीतिक साजिश के तहत किया गया है और महिला को किसी ने उकसाया है.
वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि महिला काफी समय से अपनी जमीन को लेकर परेशान है. उसने कई बार तहसील और जनपद कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन जब उसे न्याय नहीं मिला, तो वह गुस्से में यह कदम उठा बैठी.
