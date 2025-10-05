महाकालेश्वर की शरण में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन, महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए 'गब्बर'

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. गेरुआ वस्त्र धारण किए धवन ने इसे अपने लिए खास अनुभव बताया और कहा कि महाकाल की शक्ति मन को भक्ति में डुबो देती है. यह दूसरी बार था जब वे महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे.

शिखर धवन का महाकाल से जुड़ाव

शिखर धवन ने भस्म आरती में पूरी श्रद्धा के साथ हिस्सा लिया. आरती व दर्शन के बाद शिखर धवन ने कहा, “महाकाल आरती की शक्ति हमें मंत्रमुग्ध कर देती है.” एएनआई को दिए बयान में उन्होंने कहा, “मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसे खूब एंजॉय किया. महाकाल आरती से जो शक्ति मिलती है, वह हमें भक्ति में डुबो देती है. यह मेरा दूसरा दौरा है और बाबा का आशीर्वाद हमेशा जरूरी होता है.”

#WATCH | Ujjain | Former cricketer Shikhar Dhawan attended the Bhasma Aarti at Shri Mahakaleshwar Temple today pic.twitter.com/fBb2zBsg3T — ANI (@ANI) October 5, 2025

महाकालेश्वर मंदिर का महत्व

उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है. यहां की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसे देखने देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं. लोगों का यहां श्रद्धा के साथ आना न सिर्फ मंदिर की भक्ति भावना को और गहरा करता है बल्कि महाकाल की आस्था के महत्व को भी दर्शाता है. लोगों का मानना है कि महाकाल से सच्चे मन से जो मांगो वो मिलता है.

#WATCH | Ujjain | Former cricketer Shikhar Dhawan says, "I felt very good, I enjoyed it a lot. The power that comes from Mahakal Aarti engrosses us... This is my second visit to the Mahakaleshwar temple... Baba Mahakaal's blessings are always necessary, and I hope they stay with… https://t.co/gXh2lZ2Nrs pic.twitter.com/0RTUi1VwAD — ANI (@ANI) October 5, 2025

वहीं पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि वे चाहते हैं बाबा महाकाल का आशीर्वाद पूरे संसार पर बना रहे. उन्होंने इसे आध्यात्मिक अनुभव बताते हुए कहा कि यहां आकर मन को शांति और ऊर्जा मिलती है.